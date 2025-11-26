Advertisement
DNA: बड़े-बड़े लोग झाड़ू-बर्तन खुद क्यों करते हैं? जबकि वे हाउस हेल्प रख सकते हैं, जान लें सीक्रेट

DNA on Elite People: बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे एलीट अपने झाड़ू-बर्तन खुद साफ करते हैं. वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जबकि उनके लिए हाउस हेल्प की भी कोई कमी नहीं है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:56 PM IST
DNA: बड़े-बड़े लोग झाड़ू-बर्तन खुद क्यों करते हैं? जबकि वे हाउस हेल्प रख सकते हैं, जान लें सीक्रेट

Why do Elite People not keep House Help: दुनिया के कई अमीर और ताकतवर इंसान जो हर काम के लिए नौकर-चाकर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी झाड़ू-बर्तन खुद करना पसंद करते हैं. आखिर इसकी वजह क्या है. अब हम बड़े-बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी तरकीबें सोचने के तरीके का विश्लेषण करेंगे. जिसके लिए वो बहुत छोटे-छोटे काम करने में शर्म महसूस नहीं करते. आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग जिस वक्त खाली होते हैं, तब क्या करते हैं. आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि बिल गेट्स बर्तन धोते हैं. जेफ बेजोस भी हर रात खुद बर्तन धोते हैं.

अमीर लोग अपना झाड़ू बर्तन क्यों करते हैं?

जबकि उनके पास ये काम करने के लिए बहुत से लोग हैं. बिल गेट्स का घर 125 मिलियन डॉलर का है. जबकि जेफ बेजोस हर साल एक अरब डॉलर का Amazon स्टॉक बेचते हैं. फिर भी, बर्तन धोने का काम ये किसी और को नहीं देते. इसी वक्त ये कामयाब शख्स सबसे क्रिएटिव आइडिया तलाश करते हैं. ताजा रिसर्च कहती है कि सबसे तेज, सबसे क्रिएटिव, सबसे अहम आइडियाज न बोर्डरूम में आते हैं, न किसी हाई-टेक ऑफिस में बल्कि शावर के नीचे कपड़े फोल्ड करते वक्त या बर्तन धोते हुए दिमाग सबसे क्रिएटिव होता है.  

विज्ञान इसे DMN, यानी Default Mode Network कहता है. ये दिमाग का वो सीक्रेट मोड है, जो तभी ऑन होता है जब शरीर लगातार एक ही काम करता रहता है. और दिमाग शांत होता है. यानी एक बर्तन धोकर रखने में सिर्फ हाथ काम कर रहा है. दिमाग नहीं लग रहा और इसी खाली वक्त दिमाग सबसे अहम बात सोच लेता है.

बर्तन धोना मानसिक सुकून देता है- ओबामा

ब्रिटिश क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी ने कहा था-“मेरी सबसे अच्छी कहानी तब बनती है..जब मैं बर्तन धो रही होती हूं. और शायद यही वजह है कि बिल गेट्स भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं. वो हर रात अपने तरीके से खुद बर्तन धुलते हैं. बेजोस भी कहते हैं,“Dishwashing is my favourite routine. और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा मानते हैं कि बर्तन धोना उन्हें मानसिक सुकून देता है.

सिंक के बर्तनों को बोझ मत समझिए

तो अगली बार जब आपको सिंक में बर्तन दिखें, तो उन्हें बोझ मत समझिएगा. गर्म पानी बहने दीजिए, धीरे-धीरे स्क्रब कीजिए और अपने दिमाग को खुलकर भटकने दीजिए. क्या पता यही वो पल हो जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडिया आपको खुद तलाश कर ले.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

