Advertisement
trendingNow13081406
Hindi Newsजरा हटकेAirplane Secret: टेकऑफ-लैंडिंग के वक्त प्लेन की विंडो बंद है, तो आप खतरे में हैं! जानें पायलट-क्रू क्यों देते हैं ये खास निर्देश

Airplane Secret: टेकऑफ-लैंडिंग के वक्त प्लेन की विंडो बंद है, तो आप खतरे में हैं! जानें पायलट-क्रू क्यों देते हैं ये खास निर्देश

Airplane Facts: फ्लाइट के टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान केबिन क्रू खिड़की के पर्दे खुले रखने को क्यों कहते हैं, इसके पीछे सुरक्षा से जुड़ा पूरा विज्ञान, एविएशन एक्सपर्ट्स की राय और इंटरनेशनल गाइडलाइंस की सच्चाई जानिए इस खास रिपोर्ट में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airplane Secret: टेकऑफ-लैंडिंग के वक्त प्लेन की विंडो बंद है, तो आप खतरे में हैं! जानें पायलट-क्रू क्यों देते हैं ये खास निर्देश

Airplane Mystery: हवाई जहाज में सफर करते वक्त ज्यादातर लोग विंडो सीट चुनते हैं ताकि बाहर का नजारा देख सकें, लेकिन टेकऑफ और लैंडिंग के समय केबिन क्रू जब ज़बरदस्ती विंडो शेड खोलने को कहता है तो कई यात्रियों को यह नियम बेवजह लगता है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह नियम केवल आराम या दृश्य के लिए नहीं बल्कि सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ा होता है. इन दो चरणों को उड़ान के सबसे संवेदनशील पल माना जाता है, क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावना होती है. खुले पर्दे यात्रियों को बाहर की रोशनी और हालात से जोड़ते हैं, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में रिएक्शन टाइम कम होता है.

क्या है खिड़की खुली रखने के पीछे का राज?

एविएशन ट्रेनिंग इंडिया के फाउंडर कर्नल राजगोपालन के मुताबिक, टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो पहले से बाहर की रोशनी के आदी होने से आपकी आंखें तुरंत देख और समझ पाती हैं. अगर केबिन के अंदर अंधेरा और बाहर अचानक तेज रोशनी या धुंध हो, तो कुछ सेकंड का कन्फ्यूजन जानलेवा बन सकता है. खुले शेड यात्रियों को पहले से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखते हैं ताकि वे बिना घबराए बाहर की स्थिति को समझ सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

fallback

सिचुएशनल अवेयरनेस नियम जरूरी

एविएशन एनालिस्ट धैर्यशील वांडेकर बताते हैं कि फ्लाइट सेफ्टी में सिचुएशनल अवेयरनेस और ओरिएंटेशन बेहद अहम होते हैं. सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है आसपास के माहौल को समझना, जबकि ओरिएंटेशन क्रू द्वारा दी गई सुरक्षा जानकारी को फॉलो करना. जब खिड़कियां खुली होती हैं तो यात्री और क्रू दोनों बाहर की गतिविधियों जैसे धुआं, आग या रनवे की स्थिति को देख सकते हैं, जिससे किसी भी इमरजेंसी में सही फैसला लेना आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

क्या टेकऑफ और लैंडिंग सबसे ज्यादा जोखिम?

एयरबस की 2002 से 2024 तक की दुर्घटना रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा हादसे टेकऑफ, अप्रोच और लैंडिंग के दौरान हुए हैं. ये फेज बेहद जटिल होते हैं क्योंकि इसमें नेविगेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत, विमान की सेटिंग्स बदलना और खराब मौसम से जूझना शामिल होता है. ऐसे में अगर केबिन के अंदर बैठे लोग बाहर की स्थिति देख पा रहे हों तो इमरजेंसी में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है.

कर्नल राजगोपालन बताते हैं कि विमान के छोटे-छोटे गोल विंडो सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि क्रू के लिए भी आंखों की तरह काम करते हैं. अगर इंजन या विंग में आग लगती है या कोई तकनीकी गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत देखा जा सकता है. इवैक्युएशन की जरूरत पड़ने पर भी खुले शेड यह तय करने में मदद करते हैं कि विमान के किस हिस्से से बाहर निकलना ज्यादा सुरक्षित है.

fallback

क्या यह नियम कानून है या सिर्फ एक बेस्ट प्रैक्टिस?

अमेरिका की FAA इसे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं बनाती, लेकिन दुनियाभर की एयरलाइंस इसे बेस्ट प्रैक्टिस मानती हैं. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन यानी ICAO भी अपनी गाइडलाइंस में सलाह देता है कि फ्लाइट के क्रिटिकल फेज में विंडो ब्लाइंड खुले होने चाहिए. इसका मकसद सिर्फ नियम पालन नहीं बल्कि हर यात्री की जान को ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Airplane FactsAirplane SecretAirplane Mystery

Trending news

अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल