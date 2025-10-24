Advertisement
हरे रंग का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑफिसर? ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी

Gazetted Officers: टीचर आमतौर पर लाल-स्याही पेन का उपयोग करते हैं, छात्रों को नीले और काले पेन का उपयोग करने तक ही सीमित रखा जाता है. हालांकि, राजपत्रित अधिकारियों (गैजेट ऑफिसर) द्वारा पेन यूज किए जाने को लेकर सवाल किया जाने लगा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:48 AM IST
Officers Using Green Pen: स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर टीचर और स्टूडेंट्स तक सभी से एक विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें पेन के यूज के संबंध में दिशानिर्देश शामिल हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं यूज. टीचर आमतौर पर लाल-स्याही पेन का उपयोग करते हैं, छात्रों को नीले और काले पेन का उपयोग करने तक ही सीमित रखा जाता है. हालांकि, राजपत्रित अधिकारियों (गैजेट ऑफिसर) द्वारा पेन यूज किए जाने को लेकर सवाल किया जाने लगा है. गैजेट ऑफिसर अक्सर हरी स्याही वाले पेन का विकल्प चुनते हैं.

हरी स्याही वाले पेन का यूज ही क्यों?

एक Quora यूजर क्षितिज राज ने इस बारे में सवाल उठाया कि आखिर ये अधिकारी अपने आधिकारिक कार्यों के लिए हरी स्याही वाले पेन का उपयोग क्यों करते हैं. कई यूजर्स ने इस अनोखी पसंद के लिए कई कारण बताएं. यूजर क्षितिज राज ने जोर देकर कहा कि सभी स्तरों पर अधिकारियों को हरी स्याही वाले पेन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए आरक्षित किया गया है.

इस विकल्प के पीछे मुख्य कारण कथित तौर पर उनके हस्ताक्षरों को दोहराने की कोशिश में आने वाली अतिरिक्त कठिनाई है. क्षितिज ने स्वीकार किया कि हरी स्याही से भी हस्ताक्षर में जालसाजी की संभावना बनी रहती है. उन्होंने आगे बताया कि हरी स्याही वाले हस्ताक्षरों में प्रामाणिकता का आभास होता है. हरी स्याही का यूज इन अधिकारियों के लिए खुद को अपने सहयोगियों से अलग करने का एक साधन के रूप में कार्य करता है.

बैंक कर्मचारी ने आखिर क्या कहा?

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी, मधुकर पारे ने Quora पर इन दावों की पुष्टि की, इस अभ्यास को प्रोटोकॉल पालन और अधिकारी स्थिति के सिंबोलिक डिस्प्ले के लिए जिम्मेदार ठहराया. मधुकर ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक और निरीक्षक भी हरी स्याही वाले पेन का उपयोग करते हैं. बैंक के अन्य स्तर के कर्मचारी और अधिकारी भी पूर्व निर्धारित स्याही रंगों का पालन करते हैं, लेकिन यह व्यवस्था बैंक के परिसर के लिए विशेष है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

green pen

