धरती पर यहां काम नहीं करती ग्रैविटी! जमीन के नीचे छिपी है रहस्यमयी ताकत, वैज्ञानिकों के लिए बनी पहेली

हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रैविटी हर जगह एक जैसी होती है. लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच नहीं है? जी हां, कनाडा का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आप दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़े 'हल्के' महसूस करेंगे. ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो दशकों से रिसर्चर्स को हैरान कर रहा है.

कहां है ये अनोखी जगह?

कनाडा के हडसन बे इलाके में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो सामान्य नहीं था. यहां का गुरुत्वाकर्षण बल आसपास के इलाकों से काफी कम है. हालांकि ये फर्क इतना कम है कि आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन सटीक मशीनों ने इसे पकड़ा है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है?

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हजारों साल पुराना बर्फ का बोझ

इस रहस्य का पहला सिरा जुड़ा है हजारों साल पुरानी आइस एज से. उस दौर में कनाडा का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था. ये बर्फ इतनी भारी थी कि इसने जमीन को नीचे की तरफ दबा दिया था. जब बर्फ पिघली, तो दबी हुई जमीन धीरे-धीरे वापस ऊपर आने लगी. ये प्रक्रिया आज भी जारी है. इसी वजह से यहां 'मास' (द्रव्यमान) का वितरण बदल गया, जिससे ग्रेविटी कम हो गई.

धरती के भीतर की हलचल

सिर्फ पुरानी बर्फ ही इसका कारण नहीं है. वैज्ञानिकों ने जब और गहराई से जांच की, तो पता चला कि धरती की सतह के नीचे यानी मंटेल में भी कुछ हलचल हो रही है. वहां पिघला हुआ मैग्मा और अन्य पदार्थ जिस तरह से घूम रहे हैं, वे इस हिस्से से द्रव्यमान को दूर खींच रहे हैं. ये दोहरी मार ही इस जगह की ग्रेविटी को कमजोर बनाती है. भले ही इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर न पड़े, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये एक खजाना है. ये कम ग्रेविटी हमें बताती है कि धरती के अंदर क्या चल रहा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. आधुनिक सैटेलाइट्स की मदद से अब इस पर और भी बारीकी से नजर रखी जा रही है.