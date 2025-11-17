Advertisement
trendingNow13007018
Hindi Newsजरा हटके

Video: बेटी की संगीत सेरेमनी में पापा ने किया धांसू स्लो मोशन डांस, देखती ही रह गईं मोहल्ले की आंटियां!

एक पिता का अपनी बेटी के संगीत में किया गया स्लो-मोशन डांस वीडियो वायरल हो गया है. लोग उनकी एनर्जी, स्टाइल और भावनाओं को सराह रहे हैं. जानें क्यों यह डांस लाखों दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: बेटी की संगीत सेरेमनी में पापा ने किया धांसू स्लो मोशन डांस, देखती ही रह गईं मोहल्ले की आंटियां!

Father Slow-Motion Dance Video: एक पिता का अपनी बेटी के संगीत में किया गया स्लो-मोशन डांस वीडियो वायरल हो गया है. लोग उनकी एनर्जी, स्टाइल और भावनाओं को सराह रहे हैं. जानें क्यों यह डांस लाखों दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के संगीत समारोह में शानदार स्लो-मोशन स्टाइल में डांस करते दिखते हैं. उनका मूवमेंट इतना स्मूद और इफर्टलेस दिखा कि लोग देखते ही देखते प्रभावित हो गए. 

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और कुछ ही समय में यह लाखों व्यूज़ बटोरने लगा. वीडियो में पिता “बेजुबां फिर से” (फिल्म ABCD 2) वाले पॉपुलर स्लो-मोशन स्टेप्स को फिर से क्रिएट करते नजर आते हैं. उनकी एनर्जी, टाइमिंग और हर स्टेप पर उनका कॉन्फिडेंस देखकर यूज़र्स ने कहा कि यह बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर जैसा लग रहा है.

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मज़ाक में लिखा, “मैंने पापा को दिखाया, बोले AI है!” यानी, डांस इतना परफेक्ट लगा कि असली जैसा ही नहीं लगा. एक और कमेंट बेहद भावुक कर देने वाला था, “हमारे देश में न जाने कितने लोग अपने सपनों का बलिदान करते हैं. ऐसे डांस तभी आते हैं जब यह किसी का यूथ का पैशन रहा हो. माइंड ब्लोन!” एक यूज़र ने पिता के अनोखे स्टेप की तारीफ़ करते हुए लिखा, “सर, आपने इतना अच्छा डांस किया! स्लाइड ग्लास मूव तो अंडररेटेड है. 360 मूव किसी को करते नहीं देखा है. कमाल कर दिया!”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WonderzWork (@wonderzwork)

 

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

लोग क्यों भावुक हो गए इस परफॉर्मेंस से?

कई यूज़र्स ने लिखा कि इस डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि एक पिता का प्यार, गर्व और खुशी झलकती है. लोगों ने कहा कि बेटी के लिए उनका यह परफॉर्मेंस दिल जीत लेने वाला है और यह एक पिता की भावनाओं का खूबसूरत उदाहरण है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Slow motion danceviraltrending

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू