Video: बेटी की संगीत सेरेमनी में पापा ने किया धांसू स्लो मोशन डांस, देखती ही रह गईं मोहल्ले की आंटियां!

Father Slow-Motion Dance Video: एक पिता का अपनी बेटी के संगीत में किया गया स्लो-मोशन डांस वीडियो वायरल हो गया है. लोग उनकी एनर्जी, स्टाइल और भावनाओं को सराह रहे हैं. जानें क्यों यह डांस लाखों दिल जीत रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के संगीत समारोह में शानदार स्लो-मोशन स्टाइल में डांस करते दिखते हैं. उनका मूवमेंट इतना स्मूद और इफर्टलेस दिखा कि लोग देखते ही देखते प्रभावित हो गए.

वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और कुछ ही समय में यह लाखों व्यूज़ बटोरने लगा. वीडियो में पिता “बेजुबां फिर से” (फिल्म ABCD 2) वाले पॉपुलर स्लो-मोशन स्टेप्स को फिर से क्रिएट करते नजर आते हैं. उनकी एनर्जी, टाइमिंग और हर स्टेप पर उनका कॉन्फिडेंस देखकर यूज़र्स ने कहा कि यह बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर जैसा लग रहा है.

लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंस्टाग्राम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मज़ाक में लिखा, “मैंने पापा को दिखाया, बोले AI है!” यानी, डांस इतना परफेक्ट लगा कि असली जैसा ही नहीं लगा. एक और कमेंट बेहद भावुक कर देने वाला था, “हमारे देश में न जाने कितने लोग अपने सपनों का बलिदान करते हैं. ऐसे डांस तभी आते हैं जब यह किसी का यूथ का पैशन रहा हो. माइंड ब्लोन!” एक यूज़र ने पिता के अनोखे स्टेप की तारीफ़ करते हुए लिखा, “सर, आपने इतना अच्छा डांस किया! स्लाइड ग्लास मूव तो अंडररेटेड है. 360 मूव किसी को करते नहीं देखा है. कमाल कर दिया!”

लोग क्यों भावुक हो गए इस परफॉर्मेंस से?

कई यूज़र्स ने लिखा कि इस डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि एक पिता का प्यार, गर्व और खुशी झलकती है. लोगों ने कहा कि बेटी के लिए उनका यह परफॉर्मेंस दिल जीत लेने वाला है और यह एक पिता की भावनाओं का खूबसूरत उदाहरण है.