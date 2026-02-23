हर रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है ‘समुद्र तल से ऊंचाई’? वजह जान लिया तो हर बार देखेंगे

Railway Station Board Facts: रेलवे स्टेशन बोर्ड पर अक्सर नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई. MSL यानी मीन सी लेवल, समुद्र की औसत सतह को आधार मानकर जमीन की ऊंचाई मापने का वैश्विक पैमाना है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टेशन पर 348 मीटर लिखा है, तो इसका मतलब है कि वह स्टेशन समुद्र की औसत सतह से 348 मीटर ऊंचा है. यही मानक दुनिया भर में पहाड़, शहर और जमीन की ऊंचाई तय करने में उपयोग होता है.

हर स्टेशन पर क्यों लिखा होता है?

यह जानकारी दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन रेलवे संचालन के लिए बेहद जरूरी है. रेलवे इंजीनियर ट्रैक की ढलान और चढ़ाई का हिसाब इसी डेटा से लगाते हैं. ट्रेनों को कहां ज्यादा पावर चाहिए और कहां ब्रेकिंग कंट्रोल मजबूत रखना है. यह सब ऊंचाई के आंकड़ों पर निर्भर करता है. इसलिए यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि तकनीकी जरूरत है.

ढलान में कैसे काम आता है?

ट्रेन अगर चढ़ाई की ओर जा रही हो तो इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. वहीं ढलान पर उतरते समय ब्रेकिंग सिस्टम को सटीक तरीके से काम करना होता है. ऊंचाई के छोटे-छोटे अंतर भी मालगाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. भारी लोड लेकर चलने वाली ट्रेन में इंजन पावर और ईंधन की खपत का अनुमान इसी आधार पर लगाया जाता है. यही वजह है कि हर स्टेशन का एलिवेशन रिकॉर्ड में दर्ज होता है.

अलग-अलग शहरों में कितना फर्क?

तटीय शहरों के स्टेशन समुद्र तल के काफी करीब होते हैं. उदाहरण के लिए मुंबई के अधिकतर स्टेशन समुद्र के स्तर से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं. वहीं पहाड़ी इलाकों में स्थिति अलग है. शिमला जैसे शहरों के रेलवे स्टेशन समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित हैं. इसी तरह नई दिल्ली का स्टेशन भी तटीय इलाकों की तुलना में ऊंचा है, जो बाढ़ प्रबंधन जैसी योजनाओं में मदद करता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या भूमिका?

ऊंचाई का डेटा सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है. ट्रैक बिछाने, पुल और सुरंग बनाने, ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है. जिन स्टेशनों की ऊंचाई कम होती है, वहां भारी बारिश में जलभराव का खतरा ज्यादा रहता है. सही एलिवेशन रिकॉर्ड से रेलवे अधिकारी संभावित जोखिम का आकलन कर पहले से तैयारी कर सकते हैं. रेलवे सर्वेक्षण के शुरुआती दौर से ही जमीन की सटीक माप की जाती रही है. उसी समय से स्टेशन बोर्ड पर ऊंचाई लिखने की परंपरा शुरू हुई.

आज भले ही डिजिटल सिस्टम आ गए हों, लेकिन यह जानकारी अब भी बोर्ड पर दर्ज की जाती है. दरअसल, यह छोटा सा आंकड़ा रेलवे नेटवर्क की सुरक्षित और वैज्ञानिक योजना का मजबूत आधार है.