Advertisement
trendingNow13119540
Hindi Newsजरा हटकेहर रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है ‘समुद्र तल से ऊंचाई’? वजह जान लिया तो हर बार देखेंगे

हर रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है ‘समुद्र तल से ऊंचाई’? वजह जान लिया तो हर बार देखेंगे

रेलवे स्टेशन बोर्ड पर ‘समुद्र तल से ऊंचाई’ क्यों लिखी होती है. यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि ट्रेनों की सुरक्षा, ब्रेकिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से जुड़ा अहम वैज्ञानिक कारण है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है ‘समुद्र तल से ऊंचाई’? वजह जान लिया तो हर बार देखेंगे

Railway Station Board Facts: रेलवे स्टेशन बोर्ड पर अक्सर नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई. MSL यानी मीन सी लेवल, समुद्र की औसत सतह को आधार मानकर जमीन की ऊंचाई मापने का वैश्विक पैमाना है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टेशन पर 348 मीटर लिखा है, तो इसका मतलब है कि वह स्टेशन समुद्र की औसत सतह से 348 मीटर ऊंचा है. यही मानक दुनिया भर में पहाड़, शहर और जमीन की ऊंचाई तय करने में उपयोग होता है.

हर स्टेशन पर क्यों लिखा होता है?

यह जानकारी दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन रेलवे संचालन के लिए बेहद जरूरी है. रेलवे इंजीनियर ट्रैक की ढलान और चढ़ाई का हिसाब इसी डेटा से लगाते हैं. ट्रेनों को कहां ज्यादा पावर चाहिए और कहां ब्रेकिंग कंट्रोल मजबूत रखना है. यह सब ऊंचाई के आंकड़ों पर निर्भर करता है. इसलिए यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि तकनीकी जरूरत है.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

Add Zee News as a Preferred Source

ढलान में कैसे काम आता है?

ट्रेन अगर चढ़ाई की ओर जा रही हो तो इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. वहीं ढलान पर उतरते समय ब्रेकिंग सिस्टम को सटीक तरीके से काम करना होता है. ऊंचाई के छोटे-छोटे अंतर भी मालगाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. भारी लोड लेकर चलने वाली ट्रेन में इंजन पावर और ईंधन की खपत का अनुमान इसी आधार पर लगाया जाता है. यही वजह है कि हर स्टेशन का एलिवेशन रिकॉर्ड में दर्ज होता है.

अलग-अलग शहरों में कितना फर्क?

तटीय शहरों के स्टेशन समुद्र तल के काफी करीब होते हैं. उदाहरण के लिए मुंबई के अधिकतर स्टेशन समुद्र के स्तर से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं. वहीं पहाड़ी इलाकों में स्थिति अलग है. शिमला जैसे शहरों के रेलवे स्टेशन समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित हैं. इसी तरह नई दिल्ली का स्टेशन भी तटीय इलाकों की तुलना में ऊंचा है, जो बाढ़ प्रबंधन जैसी योजनाओं में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या भूमिका?

ऊंचाई का डेटा सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है. ट्रैक बिछाने, पुल और सुरंग बनाने, ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है. जिन स्टेशनों की ऊंचाई कम होती है, वहां भारी बारिश में जलभराव का खतरा ज्यादा रहता है. सही एलिवेशन रिकॉर्ड से रेलवे अधिकारी संभावित जोखिम का आकलन कर पहले से तैयारी कर सकते हैं. रेलवे सर्वेक्षण के शुरुआती दौर से ही जमीन की सटीक माप की जाती रही है. उसी समय से स्टेशन बोर्ड पर ऊंचाई लिखने की परंपरा शुरू हुई.

आज भले ही डिजिटल सिस्टम आ गए हों, लेकिन यह जानकारी अब भी बोर्ड पर दर्ज की जाती है. दरअसल, यह छोटा सा आंकड़ा रेलवे नेटवर्क की सुरक्षित और वैज्ञानिक योजना का मजबूत आधार है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

railway stationIndian railways

Trending news

अजित दादा ने पूरी तैयारी कर ली थी...बजट पेश करने से पहले भावुक हुए CM फडणवीस!
Maharashtra Budget session
अजित दादा ने पूरी तैयारी कर ली थी...बजट पेश करने से पहले भावुक हुए CM फडणवीस!
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
SPICE 1000, रैम्पेज और आइसब्रेकर मिसाइल... इजरायल से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत
PM Modi Israel visit
SPICE 1000, रैम्पेज और आइसब्रेकर मिसाइल... इजरायल से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो