Advertisement
trendingNow13053410
Hindi Newsजरा हटकेहोटल में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछी होती है? कोई नहीं बताएगा ये अंदर का राज

होटल में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछी होती है? कोई नहीं बताएगा ये अंदर का राज

White Bed Sheet Use In Hotel: जब भी कभी आप किसी होटल में ठहरे हों तो आपने नोटिस किया होगा कि बेड पर हमेशा सफेद चादर ही बिछी होती है. चलिए जानते हैं होटलों में चादर, तकिया और तौलिए हमेशा सफेद रंग के ही क्यों होते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होटल में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछी होती है? कोई नहीं बताएगा ये अंदर का राज

White Bed Sheet Use In Hotel: छोटा होटल हो या 5 स्टार होटल हो तौलिया, तकिया और बेडशीट अधिकांश सफेद रंग के ही मिलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद चादर और तौलिए होटल की पहचान क्यों बन चुके हैं. सब जानते हैं कि सफेद रंग की चादर जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन फिर भी होटल वाले सफेद चादर को ही क्यों चुनते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं. 

होटलों के बाथरूम में सफेद तौलिए हों या बेड पर बिछी सफेद चादर हो. ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे, भरोसा और साफ सफाई के साथ गेस्ट की साइकोलॉजी से जुड़े कारण हैं. सामान्य जानकारी के अनुसार सफेद रंग के कपड़े पर गंदगी तुरंत दिखती है जिससे गंदगी का पता चल जाता है और गेस्ट को भी सफाई पर भरोसा होता है. उसके अलावा इन चादरों को ब्लीच करना भी काफी इजी होता है.

क्यों बिछाई जाती है सफेद चादर?
होटलों के बेड पर सफेद चादर बिछाने के पीछे कई कारण हैं. दरअसल, सफेद कलर सुकून देता है, इसके अलावा ये होटल रूम को एस्थेटिक और प्रोफेशनल लुक भी देता है. इसके अलावा साफ सफाई भी इसका एक कारण है. अगर चादर रंगीन होगी तो गेस्ट को उसके गंदे होने का शक हो सकता है, क्योंकि रंगीन चादर गंदगी को छिपा सकती हैं. ऐसे में सफेद चादर गेस्ट के शक को दूर करती है और उसे भरोसा देती है कि चादर बिल्कुल क्लीन है. 
यह भी पढ़ें: समुद्र ने उगला 150 साल पुराना सच! जानें जहाज डूबने से कैसे जुड़ें हैं ये विक्टोरियन जूते

Add Zee News as a Preferred Source

 

धोने में आसानी
होटलों के कपड़े जैसे चादर और तौलिया सब एक साथ धोए जाते हैं. ऐसे में यदि ये अलग अलग रंग के होंगे तो कपड़ों का रंग एक दूसरे कपड़ों पर निशान छोड़ सकता है. सफेद कपड़े इस समस्या से छुटकारा दिलाते हैं. इसके अलावा होटल की सफेद चादरों पर ब्लीच करना आसान होता है, यदि चादर अलग रंग की होगी तो ब्लीच उसका रंग उड़ा सकती है. इतना ही नहीं सजावट में भी सफेद रंग हर डिजाइन में फिट हो जाता है कोई भी डिजाइन अलग से हाइलाइट या आंखों में चुभने वाला नहीं होना चाहिए. इसके अलावा सफेद रंग मन को शांति और सुकून देता है. होटल के माहौल के लिए सफेद कलर सबसे सटीक बैठता है. ऐसे ही कई कारणों के चलते होटलों में तौलिया और चादर सफेद होते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

undefined

Trending news

विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू