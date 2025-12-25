होटल में हमेशा सफेद चादर ही क्यों बिछी होती है? कोई नहीं बताएगा ये अंदर का राज

White Bed Sheet Use In Hotel: छोटा होटल हो या 5 स्टार होटल हो तौलिया, तकिया और बेडशीट अधिकांश सफेद रंग के ही मिलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद चादर और तौलिए होटल की पहचान क्यों बन चुके हैं. सब जानते हैं कि सफेद रंग की चादर जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन फिर भी होटल वाले सफेद चादर को ही क्यों चुनते हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

होटलों के बाथरूम में सफेद तौलिए हों या बेड पर बिछी सफेद चादर हो. ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे, भरोसा और साफ सफाई के साथ गेस्ट की साइकोलॉजी से जुड़े कारण हैं. सामान्य जानकारी के अनुसार सफेद रंग के कपड़े पर गंदगी तुरंत दिखती है जिससे गंदगी का पता चल जाता है और गेस्ट को भी सफाई पर भरोसा होता है. उसके अलावा इन चादरों को ब्लीच करना भी काफी इजी होता है.

क्यों बिछाई जाती है सफेद चादर?

होटलों के बेड पर सफेद चादर बिछाने के पीछे कई कारण हैं. दरअसल, सफेद कलर सुकून देता है, इसके अलावा ये होटल रूम को एस्थेटिक और प्रोफेशनल लुक भी देता है. इसके अलावा साफ सफाई भी इसका एक कारण है. अगर चादर रंगीन होगी तो गेस्ट को उसके गंदे होने का शक हो सकता है, क्योंकि रंगीन चादर गंदगी को छिपा सकती हैं. ऐसे में सफेद चादर गेस्ट के शक को दूर करती है और उसे भरोसा देती है कि चादर बिल्कुल क्लीन है.

धोने में आसानी

होटलों के कपड़े जैसे चादर और तौलिया सब एक साथ धोए जाते हैं. ऐसे में यदि ये अलग अलग रंग के होंगे तो कपड़ों का रंग एक दूसरे कपड़ों पर निशान छोड़ सकता है. सफेद कपड़े इस समस्या से छुटकारा दिलाते हैं. इसके अलावा होटल की सफेद चादरों पर ब्लीच करना आसान होता है, यदि चादर अलग रंग की होगी तो ब्लीच उसका रंग उड़ा सकती है. इतना ही नहीं सजावट में भी सफेद रंग हर डिजाइन में फिट हो जाता है कोई भी डिजाइन अलग से हाइलाइट या आंखों में चुभने वाला नहीं होना चाहिए. इसके अलावा सफेद रंग मन को शांति और सुकून देता है. होटल के माहौल के लिए सफेद कलर सबसे सटीक बैठता है. ऐसे ही कई कारणों के चलते होटलों में तौलिया और चादर सफेद होते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.