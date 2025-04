इसलिए भारतीयों को हर देश में... ट्रेन में महिला ने ट्रे टेबल पर रखा पैर, लोगों ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

Train Video: एक ट्रेन यात्री ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की. उसने बताया कि एक महिला ने यात्रा के दौरान अपने पैर को ट्रे टेबल पर रख दिया था. फोटो में दिख रहा है कि महिला सीटों पर लेटी हुई है. उसका एक पैर सीट पर और दूसरा ट्रे टेबल पर था. बहुत से लोगों ने इसे असभ्य माना. यह पोस्ट जल्दी ही ऑनलाइन वायरल हो गई और लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में लोग सार्वजनिक जगहों पर बुनियादी शिष्टाचार नहीं निभाते. वहीं, कुछ ने महिला का बचाव करते हुए कहा कि लंबी ट्रेन यात्रा में तंग सीटों के कारण असुविधा होती है. कई लोगों का मानना है कि हमें हर चीज की शिकायत करने की आदत है, बिना पूरी बात समझे.

क्या था पूरा मामला?

फोटो से साफ नहीं है कि महिला ने पूरी पंक्ति बुक की थी या अपने परिवार-दोस्तों के लिए सीट बचाई थी. उसने अपने तीनों बैग ट्रे टेबल पर रखे थे और खाली सीटों का इस्तेमाल अपने पैर फैलाने के लिए किया. उसने आराम से बैठने के लिए ऐसा किया. फोटो शेयर करने वाले शख्स ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, “भारत में बुनियादी नागरिक समझ की कमी न तो क्षेत्र की समस्या है, न ही वर्ग की. यह बस एक भारतीय समस्या है.”

