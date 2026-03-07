पैसा ही सब कुछ नहीं… 5–6 करोड़ जमा करने के बाद भी भारत वापस आने से क्यों हिचकते हैं कई NRI? पोस्ट से छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद बहस छिड़ गई कि कई NRI 5–6 करोड़ रुपये बचाने के बाद भी भारत क्यों नहीं लौटते. बेहतर वर्क कल्चर, सुविधाएं, कम तनाव और व्यवस्थित जीवन को इसकी बड़ी वजह बताया गया.
हर साल भारत से लाखों युवा बेहतर भविष्य, शानदार पढ़ाई और मोटी सैलरी के सपने लेकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का रुख करते हैं. वहां जाकर वे करोड़ों रुपये कमाते भी हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है कि "इतना पैसा कमाने के बाद भी ये लोग वतन वापस क्यों नहीं आते?" हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्वप्निल कोम्मावर नाम के यूजर की एक पोस्ट ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है. स्वप्निल ने अपने कनाडा में रहने वाले एक दोस्त की बातचीत शेयर करते हुए बताया कि 5-6 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस होने के बावजूद कई भारतीय वापस लौटने से कतराते हैं.
वायरल पोस्ट में इस बात को साफ किया गया है कि NRI भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति कोई नफरत नहीं है, बल्कि यह फैसला पूरी तरह 'व्यावहारिक' (Practical) है. कनाडा में रहने वाले दोस्त के मुताबिक, विदेश में रोजमर्रा की जिंदगी बेहद व्यवस्थित और आसान होती है. वहां नियम सबके लिए एक जैसे हैं और बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और साफ-सफाई उम्दा स्तर की हैं. भारत लौटने की राह में सबसे बड़ी बाधा यहां की छोटी-छोटी मगर थका देने वाली परेशानियां हैं, जैसे घंटों का ट्रैफिक जाम, बढ़ता प्रदूषण और हर काम के लिए होने वाली जद्दोजहद. कई भारतीयों को लगता है कि 6 करोड़ रुपये होने के बाद भी भारत के महानगरों में वह 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' मिलना मुश्किल है, जो उन्हें विदेशों में आसानी से मिल रही है.
सम्मान और समय की कीमत
दूसरा सबसे बड़ा कारण विदेशों की कार्य-संस्कृति यानी वर्क कल्चर है. अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में काम करने के नियम बहुत स्पष्ट हैं. वहां 'वर्क-लाइफ बैलेंस' को प्राथमिकता दी जाती है और अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे बाकायदा उसका अतिरिक्त पैसा मिलता है. वहां के कार्यक्षेत्र में भ्रष्टाचार कम है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर स्तर के कर्मचारी को सम्मान दिया जाता है. इसके विपरीत, भारत में काम का भारी दबाव, बिना पैसों के ओवरटाइम की उम्मीद और प्रोफेशनल लाइफ में होने वाला तनाव लोगों को वापस आने से रोकता है. सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में कई यूजर्स ने माना कि भारत में मेहनत ज्यादा है पर उसके बदले मिलने वाला मानसिक सुकून और सम्मान अभी भी काफी पीछे है.
A few days back I was talking to my friend who stays in Canada.
He told me something very honestly.
He said, Even after saving 5–6 crore, many people don’t feel like coming back to India.
Not because they hate India.
But because life there is… easier.
He said: Work culture…
— Swapnil Kommawar (@KommawarSwapnil) March 4, 2026
बहस के अंत में यह बात निकलकर आई कि दिल भले ही हिंदुस्तान के लिए धड़कता हो, पर दिमाग स्थिरता और सुरक्षा को चुनता है. स्वप्निल के दोस्त ने स्वीकार किया कि उन्हें भारत से गहरा भावनात्मक लगाव है, लेकिन जब बात भविष्य और परिवार की सुख-सुविधाओं की आती है, तो विदेश में जीवन ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक लगता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता; मन की शांति और अच्छी व्यवस्था जीवन के बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है. यही वजह है कि करोड़ों की बचत के बाद भी कई भारतीय एक 'सुनहरे पिंजरे' (Golden Cage) में रहना पसंद करते हैं, जहां उनकी जिंदगी व्यवस्थित है, भले ही वे अपनी मिट्टी से मीलों दूर क्यों न हों.