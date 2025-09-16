मुझे सिर्फ भारतीय पति चाहिए... क्यों इंडियन मर्द से शादी करने के लिए पागल हो रही ये विदेशी लड़की?

Trending Photos
Times Square Viral Video: आज के दौर में जहां लोग डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर खोजते हैं, वहीं अमेरिका की एक महिला ने कुछ हटके और अलग अंदाज में प्यार तलाशने का तरीका अपनाया. वायरल हो रहे एक इंस्टाग्राम वीडियो में वह न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम्स स्क्वेयर में एक प्लेकार्ड पकड़े खड़ी दिखी, जिस पर लिखा था, “भारतीय पति की तलाश में हूं.”
आखिर क्यों वायरल हुआ यह प्लेकार्ड?
जैसे ही महिला की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर आए, लोग हैरान रह गए. राह चलते लोग रुककर फोटो लेने लगे, यहां तक कि स्पाइडरमैन की ड्रेस में खड़ा एक शख्स भी मजाक में हाथ उठाते हुए दिखा. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस महिला को खासतौर पर भारतीय पति ही क्यों चाहिए?
क्यों सिर्फ ‘इंडियन हसबैंड’?
महिला की पहचान सामने नहीं आई है, लेकिन उनके मैसेज ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों का कहना है कि शायद भारतीय पुरुषों को पारिवारिक, संस्कारवान और परंपराओं को मानने वाला माना जाता है. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि शायद इसका कारण बॉलीवुड, इंडियन फूड या फिर क्रिकेट स्टार्स हो सकते हैं. एक यूजर ने लिखा – “इस सपने के पीछे शाहरुख खान की फिल्मों का हाथ है.” दूसरे ने मजाक किया, “शायद उन्हें पता है कि भारतीय पुरुष अच्छी चाय और उससे भी अच्छे पति बनाते हैं.”
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
इस पोस्ट पर हजारों रिएक्शन आए. कई भारतीय पुरुषों ने कमेंट में मजाक करते हुए अपनी कुकिंग स्किल्स, नौकरी और यहां तक कि अपना राशिफल तक लिख दिया. वहीं कुछ लोगों ने सांस्कृतिक अंतर पर सवाल उठाए. किसी ने कहा, “उम्मीद है कि उन्हें बिग फैट इंडियन वेडिंग और 200 कजिन्स के बारे में पता होगा.” अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, कोई मार्केटिंग स्टंट या सच में प्यार ढूंढने की कोशिश? जो भी हो, इस महिला ने टाइम्स स्क्वेयर जैसे ग्लोबल स्पॉट पर खड़े होकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.