भारत में क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? वो तथ्य जो स्कूल की किताबों में भी नहीं मिलते

Constitution Day Of India: भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी की असली पहचान का प्रतीक है? यह वही दिन है जब भारत ने औपनिवेशिक कानूनों की छाया से निकलकर अपना खुद का संविधान अपनाया था. इस दिन को “संविधान दिवस” या “Samvidhan Diwas” कहा जाता है, जो हमें बताता है कि देश चलाने के नियम कोई बाहर से नहीं थोपा गया, बल्कि हमारे ही नेताओं ने मिलकर बनाए. यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र, न्याय और कानून की बराबरी जैसी बातें सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा में बसी हैं.

संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है

भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था. यह दिन देश के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि इसी से भारत ने विदेशी कानूनों से छुटकारा पाकर अपनी शासन व्यवस्था की नींव रखी. संविधान दिवस देशवासियों को याद दिलाता है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय हमारे मूल मूल्य हैं. यह भी समझाता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश की आत्मा है, जो नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों सिखाता है. इसलिए यह दिन सभी भारतीयों के लिए गर्व का मौका बन जाता है.

संविधान दिवस का इतिहास

संविधान बनाने की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान आई उस जरूरत से हुई, जब Government of India Act 1935 के बाद महसूस हुआ कि देश को अपने स्पष्ट और स्वतंत्र नियमों की जरूरत है. दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे. वहीं, संविधान का मसौदा तैयार करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉ. भीमराव अंबेडकर को दिया गया. 389 सदस्यों वाली इस सभा में नेहरू, पटेल और अन्य बड़े नेता शामिल थे. 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और यहीं से भारत के संविधान का सपना आकार लेने लगा.

मसौदा तैयार होने से लेकर संविधान अपनाने तक

लगभग 2 साल 11 महीने कड़ी मेहनत के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 1948 में संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने पेश किया. इस मसौदे पर गहन चर्चा हुई, जो 11 बड़े सत्रों में चली और इसमें दो साल से अधिक समय लगा. संविधान पर कई संशोधन हुए और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाने की घोषणा कर दी गई. हालांकि इसका लागू होना 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. यह प्रक्रिया दर्शाती है कि भारत का संविधान कितनी सोच-समझ और न्यायपूर्ण दृष्टि से बनाया गया था.

संविधान दिवस का महत्व और इसका संदेश

संविधान दिवस हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, बल्कि यह समझाता है कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र क्यों है. यह दिन हमें संविधान सभा की उस दूरदर्शिता की याद दिलाता है, जिसने हर नागरिक के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता को सर्वोच्च स्थान दिया. संविधान केवल सरकार चलाने का ढांचा नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की दिशा तय करने वाली मार्गदर्शिका भी है. इस दिन देशवासियों को प्रेरणा मिलती है कि वे संविधान में लिखे मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, को अपने जीवन में अपनाएं. यही संदेश भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है.