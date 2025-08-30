4 लाख से सीधे 12 लाख की सैलरी पाने वाले इस ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ की कहानी क्यों हो रही है वायरल?
Advertisement
trendingNow12902565
Hindi Newsजरा हटके

4 लाख से सीधे 12 लाख की सैलरी पाने वाले इस ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ की कहानी क्यों हो रही है वायरल?

Corporate Cobra: कॉर्पोरेट दुनिया में नौकरी बदलकर सैलरी बढ़ाना आम बात है. लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया. कॉमेडियन अनमोल गर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें एक शख्स ने बताया कि

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 लाख से सीधे 12 लाख की सैलरी पाने वाले इस ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ की कहानी क्यों हो रही है वायरल?

Salary Slip Fraud: कॉर्पोरेट दुनिया में नौकरी बदलकर सैलरी बढ़ाना आम बात है. लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया. कॉमेडियन अनमोल गर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें एक शख्स ने बताया कि कैसे उसने सिर्फ एक चालाकी से अपनी सालाना सैलरी 4 लाख से 12 लाख तक पहुंचा दी.

यह भी पढ़ें: एक पंच मारूंगा ना... पत्रकार को ही मुक्का दिखाने लगे ये मंत्री जी, Video ने मचाई सनसनी

आखिर उसने किया क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

उस कर्मचारी ने अपनी असली 4 लाख प्रति वर्ष की सैलरी स्लिप को एडिट करके उसमें 7 लाख दिखा दिया. इस फेक स्लिप को दिखाकर उसने नई कंपनी से 8.5 लाख का ऑफर ले लिया. इसके बाद उसने उस ऑफर लेटर का इस्तेमाल दूसरी कंपनी में किया और वहां से 12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज हासिल कर लिया. यानी बिना नई स्किल सीखे और बिना काम बदले उसने अपनी सैलरी तीन गुना कर ली.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anmol Garg (@anmolgarg101)

 

क्यों मिला उसे ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ का नाम?

अनमोल गर्ग इस कहानी को पढ़कर दंग रह गए और मजाक में उस शख्स को कॉर्पोरेट कोबरा कह दिया. उन्होंने कहा, “भाई, तू 4 से सीधे 12 चला गया, न नई स्किल सीखी, न नया काम किया. एक दिन तू मैनेजर जरूर बनेगा, क्वालिटी है तेरे में.” अनमोल ने यह भी कहा कि जहां लोग मेहनत से हाइक पाते हैं, वहीं इसने फोटोशॉप से कमाल कर दिया.

अनमोल ने यह भी चेतावनी दी कि यह तरीका गलत और रिस्की है. उन्होंने कहा, “किसी दिन पकड़े जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे और सर्टिफिकेट पर लिख देंगे कि फ्रॉड है. लेकिन फिर भी तू उसे भी एडिट कर देगा.” उन्होंने मजाक करते हुए कहा, “भाई, उस एडिटर का नंबर मुझे भी दे देना.” साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा, “भगवान सब देख रहा है.” 

यह भी पढ़ें: 20000 रुपये का चालान भरने के बाद भी नहीं मानी ये स्टंटबाज लड़की, बोली- चाहे 40,000 भी लगे, लेकिन मैं तो...

यह कहानी वायरल होते ही 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा. कमेंट सेक्शन में लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “यह आदमी लीजेंड है.” एक ने लिखा, “अगर कंपनियां सिर्फ सैलरी स्लिप देखकर भर्ती करती हैं, स्किल्स देखकर नहीं, तो उन्हें यही मिलना चाहिए.” वहीं एक ने मजाक किया, “भाई का फ्यूचर ब्राइट है.” किसी ने चेतावनी दी, “यह एक दिन जरूर जेल जाएगा.” एक और मजाकिया कमेंट था, “बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोने में बैठा हंस रहा है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
;