4 लाख से सीधे 12 लाख की सैलरी पाने वाले इस ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ की कहानी क्यों हो रही है वायरल?

Salary Slip Fraud: कॉर्पोरेट दुनिया में नौकरी बदलकर सैलरी बढ़ाना आम बात है. लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया. कॉमेडियन अनमोल गर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें एक शख्स ने बताया कि कैसे उसने सिर्फ एक चालाकी से अपनी सालाना सैलरी 4 लाख से 12 लाख तक पहुंचा दी.

आखिर उसने किया क्या?

उस कर्मचारी ने अपनी असली 4 लाख प्रति वर्ष की सैलरी स्लिप को एडिट करके उसमें 7 लाख दिखा दिया. इस फेक स्लिप को दिखाकर उसने नई कंपनी से 8.5 लाख का ऑफर ले लिया. इसके बाद उसने उस ऑफर लेटर का इस्तेमाल दूसरी कंपनी में किया और वहां से 12 लाख प्रति वर्ष का पैकेज हासिल कर लिया. यानी बिना नई स्किल सीखे और बिना काम बदले उसने अपनी सैलरी तीन गुना कर ली.

क्यों मिला उसे ‘कॉर्पोरेट कोबरा’ का नाम?

अनमोल गर्ग इस कहानी को पढ़कर दंग रह गए और मजाक में उस शख्स को कॉर्पोरेट कोबरा कह दिया. उन्होंने कहा, “भाई, तू 4 से सीधे 12 चला गया, न नई स्किल सीखी, न नया काम किया. एक दिन तू मैनेजर जरूर बनेगा, क्वालिटी है तेरे में.” अनमोल ने यह भी कहा कि जहां लोग मेहनत से हाइक पाते हैं, वहीं इसने फोटोशॉप से कमाल कर दिया.

अनमोल ने यह भी चेतावनी दी कि यह तरीका गलत और रिस्की है. उन्होंने कहा, “किसी दिन पकड़े जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे और सर्टिफिकेट पर लिख देंगे कि फ्रॉड है. लेकिन फिर भी तू उसे भी एडिट कर देगा.” उन्होंने मजाक करते हुए कहा, “भाई, उस एडिटर का नंबर मुझे भी दे देना.” साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा, “भगवान सब देख रहा है.”

यह कहानी वायरल होते ही 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा. कमेंट सेक्शन में लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “यह आदमी लीजेंड है.” एक ने लिखा, “अगर कंपनियां सिर्फ सैलरी स्लिप देखकर भर्ती करती हैं, स्किल्स देखकर नहीं, तो उन्हें यही मिलना चाहिए.” वहीं एक ने मजाक किया, “भाई का फ्यूचर ब्राइट है.” किसी ने चेतावनी दी, “यह एक दिन जरूर जेल जाएगा.” एक और मजाकिया कमेंट था, “बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोने में बैठा हंस रहा है.”