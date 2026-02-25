आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहा है होमस्कूलिंग का ट्रेंड? क्या सच में बच्चों का एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है कम

जब भारत पर कोरोना की मार पड़ी तो देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ट्रेंड देखने को मिला तो वो था होम स्कूलिंग. ट्रेंड कहें या मजबूरी... मगर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाने लगे. इससे पहले विदेशों में एक तरह का कल्चर हुआ करता था, जो कि आज भी कायम है. मगर देखते ही देखते भारत में भी होम स्कूलिंग बढ़ने लगी है.

वहीं अब कई परिवार होमस्कूलिंग यानी घर पर पढ़ाई का विकल्प चुन रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड खूब चर्चा में है. कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चों पर एग्जाम का दबाव कम होता है और वे अपनी पसंद की चीजें बेहतर सीख पाते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में अब भी सवाल है कि क्या होमस्कूलिंग सच में बच्चों के लिए फायदेमंद है या यह सिर्फ एक नया चलन बनकर उभर रहा है.

ये भी पढ़ें: मेज पर सजा दी नोटों की गड्डियां और कर्मचारियों से बोला- ले लो, जितना ले सको

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रही है होमस्कूलिंग की लोकप्रियता

भारत में होमस्कूलिंग धीरे-धीरे एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है. शोभित बकलीवाल के वायरल वीडियो के मुताबिक कई परिवारों ने पारंपरिक स्कूल सिस्टम को आजमाया, लेकिन वे रटने वाली पढ़ाई, बुलिंग, लंबी दूरी के सफर और एग्जाम प्रेशर से संतुष्ट नहीं थे. इसी वजह से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई घर से कराने का फैसला किया. बकलीवाल ने यह भी कहा कि भारत में होमस्कूलिंग पूरी तरह कानूनी है. उनका दावा है कि यह बदलाव अब सिर्फ कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरी और मध्यवर्गीय परिवार भी इसे गंभीरता से अपनाने लगे हैं.

कोविड के बाद तेजी से बड़ा ट्रेंड

शोभित आगे कहते हैं कि कोविड-19 महामारी इस बदलाव का बड़ा कारण बनी. जब स्कूल बंद हुए और बच्चों ने घर से पढ़ाई शुरू किए, तब कई माता-पिता को लगा कि यह मॉडल उनके बच्चों के लिए बेहतर काम कर रहा है. स्कूल खुलने के बाद भी कई परिवारों ने बच्चों को वापस नहीं भेजा. अब होमस्कूलिंग सिर्फ अमीर परिवारों तक सीमित नहीं रही. मध्यम वर्ग भी बच्चों को कोडिंग, उद्यमिता और कंटेंट क्रिएशन जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने पर जोर दे रहा है. बकलीवाल के मुताबिक कुछ बच्चे ऐप बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बिजनेस सीख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

होमस्कूलिंग करने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और कैंब्रिज IGCSE जैसे बोर्ड प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने का मौका देते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. कुछ यूजर्स ने कहा कि असली सोशल स्किल्स स्कूल में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में बनती हैं. वहीं एक पूर्व शिक्षक ने बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने बेटे को होमस्कूल किया और फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ.