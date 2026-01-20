बेचारी बहू तो... बेटे की शादी में क्यों ट्रोल हुई पाकिस्तानी मंत्री मरियम नवाज? भारतीयों ने पूछे ऐसे सवाल, हंस पड़ी पूरी जनता

Maryam Nawaz Trolled: पाकिस्तान की सियासत की बड़ी शख्सियत और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज इन दिनों अपने बेटे की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह उनकी राजनीति नहीं, बल्कि उनकी ड्रेस है. बेटे जुनैद सफदर की शादी में मरियम नवाज ने इतना भारी और चमकदार लहंगा पहना कि सोशल मीडिया यूजर्स को वह दुल्हन से भी ज्यादा भव्य लगा.

क्या दुल्हन से आगे निकलने का आरोप सही है?

भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई भी दुल्हन के लहंगे से ज्यादा चमक नहीं सकता. लेकिन इस शादी में कई यूजर्स को लगा कि मरियम नवाज ने अनजाने में ही दुल्हन को पीछे छोड़ दिया. इसी बात को लेकर उन्हें अपस्टेजिंग द ब्राइड के आरोपों का सामना करना पड़ा. यह शादी लाहौर में हुई, जहां हर रस्म और समारोह सोशल मीडिया पर वायरल होता चला गया. शादी की भव्यता ने भी लोगों का ध्यान खींचा, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार चर्चा में रहती है. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां मरियम नवाज के लुक ने बटोरीं.

Maryam Nawaz and her never ending obsession to dress up/act as a bride pic.twitter.com/8LNoM5e6iE — SK (@_stkhan) January 17, 2026

Maryam Nawaz is def overdressed but I haven’t seen someone look this elegant and beautiful pic.twitter.com/myrqNtlvLn — S (@ohoverysad) January 16, 2026

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या-क्या कहा?

नेटिज़न्स ने मरियम नवाज की ड्रेस को जरूरत से ज्यादा बताया. किसी ने कहा कि उनका आउटफिट दुल्हन से भी ज़्यादा चमक रहा था, तो किसी ने मजाक में लिखा कि उन्हें दुल्हन बनने का शौक है. कुछ कमेंट्स काफी तीखे भी रहे, जिनमें उनकी उम्र और ओहदे को लेकर सवाल उठाए गए. जहां कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी तारीफ भी की. कुछ का कहना था कि भले ही ड्रेस भारी थी, लेकिन मरियम नवाज ने उसे बेहद शालीनता और आत्मविश्वास के साथ कैरी किया. उनके मुताबिक उम्र और पद के हिसाब से वह काफी एलिगेंट दिख रही थीं.

Why is Maryam Nawaz looking like a bride at her son’s wedding??? #MaryamNawaz pic.twitter.com/ZPDcZsVWLd — Ambreeeen.. (@Nostalgicc_A) January 18, 2026

इस शादी में एक और बात ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज किया. दुल्हन शांजे अली रोहाले ने मेहंदी में सब्यसाची का लहंगा पहना था और निकाह के मौके पर तरुण तहिलियानी की साड़ी पहनी. भारतीय डिजाइनर्स को चुनने पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए. मरियम नवाज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं. उनके बेटे जुनैद सफदर ने शांजे अली रोहाले से शादी की है, जो शरीफ परिवार के करीबी सहयोगी रोहैल असगर की पोती हैं. यही वजह है कि यह शादी पहले से ही हाई-प्रोफाइल मानी जा रही थी.