Advertisement
trendingNow13080125
Hindi Newsजरा हटकेबेचारी बहू तो... बेटे की शादी में क्यों ट्रोल हुई पाकिस्तानी मंत्री मरियम नवाज? भारतीयों ने पूछे ऐसे सवाल, हंस पड़ी पूरी जनता

बेचारी बहू तो... बेटे की शादी में क्यों ट्रोल हुई पाकिस्तानी मंत्री मरियम नवाज? भारतीयों ने पूछे ऐसे सवाल, हंस पड़ी पूरी जनता

Maryam Nawaz Get Dressed As Bride: पाकिस्तान की पंजाब सीएम मरियम नवाज़ अपने बेटे की शादी में पहने भारी लहंगे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गईं. लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वह दुल्हन से ज़्यादा लाइमलाइट लेना चाह रही थीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेचारी बहू तो... बेटे की शादी में क्यों ट्रोल हुई पाकिस्तानी मंत्री मरियम नवाज? भारतीयों ने पूछे ऐसे सवाल, हंस पड़ी पूरी जनता

Maryam Nawaz Trolled: पाकिस्तान की सियासत की बड़ी शख्सियत और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज इन दिनों अपने बेटे की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह उनकी राजनीति नहीं, बल्कि उनकी ड्रेस है. बेटे जुनैद सफदर की शादी में मरियम नवाज ने इतना भारी और चमकदार लहंगा पहना कि सोशल मीडिया यूजर्स को वह दुल्हन से भी ज्यादा भव्य लगा.

क्या दुल्हन से आगे निकलने का आरोप सही है?

भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई भी दुल्हन के लहंगे से ज्यादा चमक नहीं सकता. लेकिन इस शादी में कई यूजर्स को लगा कि मरियम नवाज ने अनजाने में ही दुल्हन को पीछे छोड़ दिया. इसी बात को लेकर उन्हें अपस्टेजिंग द ब्राइड के आरोपों का सामना करना पड़ा. यह शादी लाहौर में हुई, जहां हर रस्म और समारोह सोशल मीडिया पर वायरल होता चला गया. शादी की भव्यता ने भी लोगों का ध्यान खींचा, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार चर्चा में रहती है. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां मरियम नवाज के लुक ने बटोरीं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या-क्या कहा?

नेटिज़न्स ने मरियम नवाज की ड्रेस को जरूरत से ज्यादा बताया. किसी ने कहा कि उनका आउटफिट दुल्हन से भी ज़्यादा चमक रहा था, तो किसी ने मजाक में लिखा कि उन्हें दुल्हन बनने का शौक है. कुछ कमेंट्स काफी तीखे भी रहे, जिनमें उनकी उम्र और ओहदे को लेकर सवाल उठाए गए. जहां कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, वहीं कुछ यूजर्स ने उनकी तारीफ भी की. कुछ का कहना था कि भले ही ड्रेस भारी थी, लेकिन मरियम नवाज ने उसे बेहद शालीनता और आत्मविश्वास के साथ कैरी किया. उनके मुताबिक उम्र और पद के हिसाब से वह काफी एलिगेंट दिख रही थीं.

 

 

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

इस शादी में एक और बात ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज किया. दुल्हन शांजे अली रोहाले ने मेहंदी में सब्यसाची का लहंगा पहना था और निकाह के मौके पर तरुण तहिलियानी की साड़ी पहनी. भारतीय डिजाइनर्स को चुनने पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए. मरियम नवाज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं. उनके बेटे जुनैद सफदर ने शांजे अली रोहाले से शादी की है, जो शरीफ परिवार के करीबी सहयोगी रोहैल असगर की पोती हैं. यही वजह है कि यह शादी पहले से ही हाई-प्रोफाइल मानी जा रही थी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

maryam nawazPakistanviral

Trending news

किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
Kishtwar Encounter
किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
Republic Day 2026
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
Ancient Silk Route India
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब