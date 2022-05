Monday को हिंदी में सोमवार क्यों कहा जाता है? Swiggy ने बताया क्या है इसकी वजह

why is monday called somwar: हफ्ते में सबसे सुकून का दिन रविवार होता है और उसके अगले दिन सोमवार यानी MONDAY को सभी के चेहरे से हवाइयां उड़ी रहती हैं. लोग चाहते हैं कि रविवार का दिन खत्म ही न हो क्योंकि सोमवार के दिन की व्यस्तता से सभी डरते हैं. ये सब तो ठीक है.. इस परिस्थिति से सभी को हर हफ्ते रूबरू होना ही है. लेकिन क्या आप जानते हैं MONDAY को हिन्दी में सोमवार क्यों कहते हैं? इसका मतलब Swiggy ने बताया है.

क्यों कहते हैं Monday को सोमवार?

'स्विगी' ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि Monday को हिंदी में सोमवार इसलिए कहते हैं, क्योंकि इस दिन लगता है कि आप किसी युद्ध पर जा रहे हैं. Swiggy ने हिन्दी के सोमवार का अंग्रेजी में संधि विच्छेद किया है. सोम का (Some) और वार का (War).. यानी 'सम' 'वार'. अब तो आप इसका अर्थ लगभग समझ गए होंगे. सोमवार को ऐसा लगता है कि आप किसी युद्ध पर जा रहे हैं.

monday in hindi is called somwar because it’s like you're going on some war — Swiggy (@swiggy_in) May 16, 2022

Swiggy का ट्विटर पोस्ट हुआ वायरल

ट्विटर पर Swiggy के इस ट्वीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है. लोगों ने Swiggy के इस मजेदार तर्क की खूब सराहना कर रहे हैं. स्विगी के इस ट्वीट को खूब लाइक्स और रीट्वीट्स मिल रहे हैं.

Swiggy के पोस्ट पर यूजर्स के मजेदार रिप्लाई

friday in hindi is called shukrawar because it's like shukra hai war khatam ho gaya — Harshit Poddar (@harshitpoddar09) May 16, 2022

Monday is a weekday. That’s why we tend to feel weak on Monday’s. — Dolo650 (@ran_domguy) May 16, 2022