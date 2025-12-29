1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नया साल? जानिए उस राजा की कहानी, जिसने बदल डाला दुनिया का कैलेंडर

जरा सोचिए… 31 दिसंबर की रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, लोग खुशी से उछल पड़ते हैं, कोई केक कटता है, तो कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं इसके बाद हर तरफ “हैप्पी न्यू ईयर” गूंजने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नया साल आखिर 1 जनवरी को ही क्यों शुरू होता है? फरवरी, मार्च या किसी और महिने में क्यों नहीं? दरअसल, आज जिस कैलेंडर को हम मानते हैं, वह यूं ही नहीं बन गया. इसके पीछे राजनीति, धर्म और विज्ञान की लंबी कहानी है. कभी समय ऐसा भी था जब महीनों की गिनती बदलती रहती थी और साल की शुरुआत तय नहीं होती थी. इसके पीछे एक तानाशाह राजा, पोप और खगोलशास्त्रियों की लंबी कहानी है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर किसने और क्यों दुनिया का कैलेंडर बदल दिया.

भले ही 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. शुरुआती रोमन कैलेंडर में साल की शुरुआत मार्च महीने से होती थी. इस कैलेंडर में कुल 355 दिन होते थे और यह चंद्रमा की गति पर आधारित था. फरवरी और मार्च के बीच कभी-कभी 27 या 28 दिनों का एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था. इस गड़बड़ व्यवस्था के कारण मौसम और कैलेंडर का तालमेल बिगड़ता रहता था. खेती, त्योहार और सरकारी कामों में भारी उलझन पैदा हो जाती थी. उस समय जनवरी सिर्फ एक साधारण महीना था, जिसका नए साल से कोई खास रिश्ता नहीं था.

रोमुलस से नुमा तक

रोमन कैलेंडर की कल्पना 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम के संस्थापक रोमुलस ने की थी. बाद में राजा नुमा पोम्पिलियस सत्ता में आए और उन्होंने जनवरी और फरवरी को जोड़कर साल को 12 महीनों का बनाया. लेकिन यह कैलेंडर भी चंद्र चक्र पर आधारित था, इसलिए धीरे-धीरे ऋतुओं से बाहर होता गया. समस्या तब और बढ़ गई जब कैलेंडर की जिम्मेदारी पादरियों को दी गई. उन पर आरोप लगते रहे कि वे राजनीतिक फायदे के लिए दिनों को आगे-पीछे करते थे, ताकि किसी का कार्यकाल बढ़ाया जा सके या चुनाव टाले जा सकें.

जूलियस सीजर ने बदली पूरी व्यवस्था

46 ईसा पूर्व में रोमन तानाशाह जूलियस सीज़र सत्ता में आए और उन्होंने इस अव्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया. उन्होंने मिस्र के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री सोसिजेनस से सलाह ली. सोसिजेनस ने सुझाव दिया कि चंद्रमा की बजाय सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर बनाया जाए. इसी से जन्म हुआ जूलियन कैलेंडर का. सीज़र ने 46 ईसा पूर्व में पूरे 67 अतिरिक्त दिन जोड़ दिए, ताकि 45 ईसा पूर्व से नया साल 1 जनवरी से शुरू किया जा सके. यह तारीख रोमन देवता जानूस को समर्पित थी, जिनके दो चेहरे माने जाते हैं. एक अतीत की ओर और दूसरा भविष्य.

1 जनवरी बना उत्सव, लेकिन ज्यादा दिन नहीं

जूलियस सीजर के फैसले के बाद प्राचीन रोम में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा. लोग जानूस देवता को बलि देते, उपहारों का आदान-प्रदान करते और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते थे. लेकिन जैसे-जैसे यूरोप में ईसाई धर्म फैला, रोमन देवताओं से जुड़े उत्सवों को मूर्तिपूजा मानकर खारिज किया जाने लगा. मध्ययुगीन यूरोप में कई ईसाई नेताओं ने 1 जनवरी की जगह 25 दिसंबर (क्रिसमस) या 25 मार्च को नया साल मनाने की कोशिश की. नतीजतन, पूरे यूरोप में अलग-अलग तारीखों पर नया साल मनाया जाने लगा.

जूलियन कैलेंडर की बड़ी गलती

जूलियन कैलेंडर लोकप्रिय तो हुआ, लेकिन उसमें एक बड़ी गणितीय गलती थी. सीज़र और सोसिजेनस ने साल की लंबाई 365.25 दिन मानी, जबकि असली सौर वर्ष 365.24199 दिन का होता है. यह फर्क हर साल करीब 11 मिनट का था. सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1500 साल में यह अंतर 11 दिनों तक पहुंच गया. इससे ईस्टर जैसे धार्मिक त्योहार मौसम से बाहर खिसकने लगे. 16वीं शताब्दी तक यह गलती चर्च के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी थी.

पोप ग्रेगरी XIII और ग्रेगोरियन कैलेंडर

इस समस्या को ठीक करने के लिए पोप ग्रेगरी XIII ने खगोलविदों और गणितज्ञों की एक टीम बनाई. इतालवी वैज्ञानिक अलॉयसियस लिलियस ने नई प्रणाली सुझाई. इसके तहत हर चौथा साल लीप ईयर होगा, लेकिन सदी के वे साल लीप ईयर नहीं होंगे जो 400 से विभाज्य न हों. यानी 1600 और 2000 लीप ईयर बने, लेकिन 1700, 1800 और 1900 नहीं. यह नया ग्रेगोरियन कैलेंडर 24 फरवरी 1582 को लागू किया गया. इसी के साथ 1 जनवरी को नए साल की आधिकारिक शुरुआत मानक बना दी गई.

दुनिया ने धीरे-धीरे अपनाया 1 जनवरी

ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाना आसान नहीं था. कैथोलिक देशों जैसे इटली, स्पेन और पुर्तगाल में इसे जल्दी अपना लिया गया. लेकिन प्रोटेस्टेंट देशों ने विरोध किया.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड ने 1752 में इसे अपनाया, तब वहां दंगे तक हुए. ग्रीस ने 1923 में इसे स्वीकार किया. जापान ने 1872 में, चीन ने 1912 में और बाकी दुनिया ने 20वीं सदी में इसे अपनाया. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में आज भी पारंपरिक कैलेंडर चलते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही होता है.

भारत में शक कैलेंडर और 1 जनवरी

भारत में पारंपरिक रूप से शक कैलेंडर चलता है, जिसकी शुरुआत चैत्र महीने (21–22 मार्च) से होती है. यह आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कामों में इस्तेमाल होता है. लेकिन दफ्तरों, स्कूलों और सरकारी कामों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही मान्य है. यही वजह है कि भारत भी 1 जनवरी को नया साल मनाता है. यानी 1 जनवरी कोई कुदरती नियम नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और गणित का नतीजा है. एक राजा के फैसले से शुरू हुई कहानी, जो आज पूरी दुनिया का उत्सव बन चुकी है.