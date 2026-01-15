जेल की हवा खिला सकता है पतंगबाजी का शौक, इस देश में जुर्म है पतंग उड़ाना; जानें कितने साल की सजा

Patangbazi Banned: भारत की बात करें तो अलग अलग मौकों पर अलग अलग क्षेत्रों में पतंगें उड़ाई जाती हैं. खासतौर से बसंत पंचमी और संक्रांति जैसे त्योहारों पर देश के अलग अलग हिस्सों में खूब पतंगबाजी होती है. इसी के साथ देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी होती हैं. लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर पतंग उड़ाने पर आपको जेल भी हो सकती है. जी हां, चलिए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों है.

किस देश में बैन है पतंगबाजी?

यूं तो पाकिस्तान में पतंगबाजी बैन होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली डोर है. इन डोर पर केमिकल और कांच की परत चढ़ी होती है. इसके अलावा ये मेटैलिक तार से बनी होती है. जब ये घरों के छज्जों, तारों, पेड़ों पर लटकती है तो आने जाने वालों के गले को काट सकती है. सबसे ज्यादा जोखिम बाइक सवारों को होता है. इसके अलावा ये मेटैलिक डोर अक्सर हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के संपर्क में आ जाती है. इससे इलाके ही बिजली गुल हो जाती है. इसके अलावा कई मामलों में पतंग उतारने के चक्कर में या फंसी पतंग निकालने के चक्कर में कई बच्चों को बिजली का झटका भी लगा है.

यह भी पढ़ें: पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई ना सुनी गई

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लगा रखा प्रतिबंध?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में धार्मिक विद्वानों ने पतंगबाजी के खिलाफ फतवे भी जारी किए हैं और फतवे जारी करके पतंग उड़ाने को गैर इस्लामी भी घोषित कर दिया है. इन फतवों के पीछे उनका ये तर्क है कि पतंगबाजी फिजूलखर्ची और जोखिम भरा गेम है. पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट की तहत सजा दी जाती है जोकि काफी कड़ी सजा है.

यह भी पढ़ें: सफेद या हरा नहीं, गुलाबी कागज में ही लपेटकर क्यों दिया जाता है सोना-चांदी? जानें सुनार का ये सीक्रेट

कितने साल की सजा?

आपको बता दें कि यदि कोई पाकिस्तान में पतंग उड़ाते पकड़े जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा 20 लाख से 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं ये अपराध गैर जमानती है यानी गिरफ्तारी होने पर तुरंत जेल हो सकती है. इसके अलावा नाबालिग के लिए इसमें थोड़ा अलग नियम है, यदि कोई नाबालिग पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को ही जिम्मेदार माना जाएगा और माता पिता को ही जुर्माने का पैसा भरना होगा. पहली बार पकड़े जाने पर 50 हजार और बार बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.