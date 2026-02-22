Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेन शोर, न बॉस की टेंशन! ‘Silent Co-working’ क्यों बन रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स का नया फेवरेट ठिकाना?

न शोर, न बॉस की टेंशन! 'Silent Co-working' क्यों बन रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स का नया फेवरेट ठिकाना?

Silent Co-working शांत और साउंडप्रूफ वर्कस्पेस का नया ट्रेंड है, जहां बिना शोर के फोकस बढ़ाकर काम किया जाता है. फ्रीलांसर और टेक प्रोफेशनल इसे तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डिस्टर्बेंस कम होता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:38 AM IST
ऑफिस का शोर, घर की हलचल और हर पांच मिनट में आने वाली नोटिफिकेशन... आज का वर्क कल्चर कई लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है. ऐसे में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जिसका नाम ‘Silent Co-working’  है. यह कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जिन्हें काम के लिए पिन-ड्रॉप साइलेंस चाहिए. फ्रीलांसर हों, कोडर हों या टेक प्रोफेशनल हर कोई इस ‘मौन वर्कस्पेस’ की तरफ खिंचता दिख रहा है. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सही माहौल मिलने पर काम की स्पीड भी बढ़ जाती है. आइए समझते हैं आखिर क्या है यह ट्रेंड और क्यों बनता जा रहा है प्रोफेशनल्स की पहली पसंद.

क्या है साइलेंट को-वर्किंग स्पेस?

साइलेंट को-वर्किंग स्पेस दरअसल ऑफिस और लाइब्रेरी का एक स्मार्ट का मेल है. यह को-वर्किंग ऑफिस का वह हिस्सा होता है जिसे पूरी तरह साउंडप्रूफ बनाया जाता है. यहां नियम साफ है—सिर्फ काम, कोई बातचीत नहीं. लोग अपने लैपटॉप और हेडफोन के साथ आते हैं, एक सीट चुनते हैं और घंटों बिना किसी व्यवधान के काम करते हैं. न फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और न ही आसपास गॉसिप का शोर. इस शांत माहौल का मकसद यही है कि काम करने वाले व्यक्ति का पूरा फोकस सिर्फ उसकी स्क्रीन और टास्क पर रहे, जिससे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके.

क्यों तेजी से बढ़ रही है लोकप्रियता?

साइलेंट को-वर्किंग स्पेस के ट्रेंड के पीछे कई ठोस कारण हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, कोडिंग, राइटिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों में गहरी एकाग्रता जरूरी होती है और शांत माहौल काम की गति को करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा ऑफिस के शोर से होने वाला तनाव और सिरदर्द भी कम होता है. जब आसपास बातचीत या हलचल नहीं होती, तो ध्यान भटकने की संभावना बेहद कम रह जाती है. यही वजह है कि फ्रीलांसर, स्टार्टअप प्रोफेशनल और रिमोट वर्क करने वाले लोग तेजी से इस मॉडल को अपनाते नजर आ रहे हैं.

डिजाइन और सुविधाएं बनाती हैं खास

इन वर्कस्पेस को आमतौर पर दो तरीके से डिजाइन किया जाता है. पहला होता है ‘क्वाइट जोन’, जो बड़े हॉल की तरह होता है जहां बातचीत पर सख्त पाबंदी रहती है. दूसरा होता है ‘साइलेंट पॉड’, जो छोटे-छोटे कांच के साउंडप्रूफ केबिन होते हैं और पूरी प्राइवेसी देते हैं. यहां काम करने वालों के लिए कुछ जरूरी नियम भी होते हैं फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रखना, कॉल के लिए बाहर जाना और फुसफुसाना तक मना होना. कई जगह पोमोडोरो तकनीक अपनाने की सलाह भी दी जाती है, जिसमें 50 मिनट काम और 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है.

किनके लिए है यह सबसे ज्यादा फायदेमंद?

साइलेंट को-वर्किंग स्पेस खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, जिन्हें घर पर काम करते समय डिस्टर्बेंस या अकेलापन महसूस होता है. लंबे समय तक कोडिंग करने वाले डेवलपर्स, कंटेंट राइटर्स, डिजाइनर्स और डेटा एनालिस्ट इस मॉडल को तेजी से अपना रहे हैं. शांत वातावरण में काम करने से फोकस बना रहता है और काम समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि बदलते वर्क कल्चर के बीच ‘Silent Co-working’ अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि काम करने का एक नया और असरदार तरीका बनता जा रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Silent Co-working SpacesProductivity Trends 2026

