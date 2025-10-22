दिन में गड़गड़ाहट और रात में खामोशी, नाइट में क्यों नहीं सुनाई देती हवाई जहाज की आवाज?

Airplanes Sound: लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं. कभी सोचा है कि दिन के मुकाबले रात में हवाई जहाज की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है. इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं.
Airplanes Sound: एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग, ट्रेन या बस का सहारा लेते हैं, हालांकि जब जल्दी पहुंचना रहता है तो हवाई सफर करते हैं, ये सफर थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन कहीं पहुंचने पर समय कम लगता है, फ्लाइट की बनावट अक्सर लोगों को हैरान कर देती है, आपने रात के समय फ्लाइट को उड़ते हुए देखा होगा, कभी सोचा कि रात में फ्लाइट आवाज क्यों नहीं करती है? इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं.
क्यों नहीं सुनाई देती है आवाज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात में हवाई जहाज न सुनाई देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसमें हवाई जहाज का ऊंचाई पर उड़ना, ध्वनि का अवशोषण और शांत वातावरण शामिल है, दिन के मुकाबले रात में ध्वनि प्रदूषण कम होता है इसकी वजह से जहाज को ऊंचाई में उड़ने की सलाह दी जाती है.
जहाज की आवाज होती है कम
हवा में ध्वनि की तरंगें अवशोषित होती है जब जहाज ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो, इसे भी एक वजह माना जाता है कि जब जहाज नीचे आता है तो आवाज कम हो जाती है. इसके अलावा रात में अक्सर लोग सो रहे होते हैं ऐसे में वो फ्लाइट की आवाज सही से नहीं सुन पाते हैं, इसके पीछे की वजह है आपका स्थिर मन, सोते समय लोगों का मन स्थिर होता है, जिससे उन्हें आवाज नहीं सुनाई देती है.
दिन में सुनाई देती है आवाज
हालांकि अगर आप सोते हुए भी जहाज के बारे में सोचते हैं तब लगता है कि हवाई जहाज की आवाज काफी तेज है, यानी की आपके सोचने के ऊपर भी जहाज की आवाज निर्भर है. वहीं अगर हम दिन की बात करें तो दिन में जहाज की काफी तेज आवाज सुनाई देती है. जब भी किसी के घरों या फिर ऑफिस के ऊपर से जहाज गुजरता है तो लोगों को ये आभास होता है कि जहाज जा रहा है.