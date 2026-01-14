Advertisement
थम्सअप दिखाया तो होगी जेल... दुनिया के इस कोने में है गजब नियम, मारपीट तक की आ जाती है नौबत

थम्सअप दिखाया तो होगी जेल... दुनिया के इस कोने में है गजब नियम, मारपीट तक की आ जाती है नौबत

दुनिया में थम्सअप जहां तारीफ का संकेत है, वहीं ईरान समेत कई देशों में इसे अश्लील और अपमानजनक माना जाता है. गलत इशारा करने पर मारपीट, पुलिस कार्रवाई और जेल तक की नौबत आ सकती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:28 PM IST
थम्सअप दिखाया तो होगी जेल... दुनिया के इस कोने में है गजब नियम, मारपीट तक की आ जाती है नौबत

दुनिया में हाथ उठाकर अंगूठा दिखाना आमतौर पर तारीफ, सहमति या खुशी का संकेत माना जाता है. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, थम्सअप पॉजिटिव मैसेज देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में यही इशारा आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? कहीं इसे गाली समझा जाता है, तो कहीं मारपीट और जेल तक की नौबत आ सकती है. खासतौर पर ईरान जैसे देशों में हाथ के इशारों को लेकर नियम और सोच भारत या पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है. इसलिए विदेश यात्रा पर निकलने से पहले वहां की सांस्कृतिक बारीकियों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

ईरान में थम्सअप क्यों माना जाता है गाली?

ईरान में अंगूठा ऊपर करने यानी थम्सअप को बेहद अपमानजनक और अश्लील इशारा माना जाता है. यहां इसका मतलब लगभग मिडिल फिंगर दिखाने जैसा समझा जाता है. इसकी जड़ें प्राचीन फ़ारसी संस्कृति में मिलती हैं, जहां इस इशारे का इस्तेमाल तिरस्कार और अपमान जताने के लिए किया जाता था. इसलिए अगर कोई विदेशी पर्यटक सार्वजनिक जगह पर किसी को थम्सअप दिखा दे, तो लोग भड़क सकते हैं. कई मामलों में बहस, हंगामा और मारपीट तक की खबरें सामने आती रही हैं.

मारपीट से लेकर पुलिस कार्रवाई तक का खतरा

ईरान में अगर किसी को थम्सअप दिखाया गया, तो मामला केवल सामाजिक नाराजगी तक सीमित नहीं रहता. स्थानीय लोग इसे सीधा अपमान मानते हैं और प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है. शिकायत होने पर पुलिस कार्रवाई भी संभव है. हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि हिरासत या जेल तक जाना पड़े. यही वजह है कि प्रशासन और स्थानीय लोग विदेशियों को बार-बार चेतावनी देते हैं कि वे हाथ के इशारों से बचें. यहां सम्मान और व्यवहार को लेकर नियम बेहद सख्त माने जाते हैं.

सिर्फ थम्सअप ही नहीं

ईरान में केवल अंगूठा ऊपर करना ही नहीं, बल्कि कई दूसरे हाथ के इशारे भी अपमानजनक माने जाते हैं. दो उंगलियों से बना ‘V’ साइन, जो दुनिया में जीत या शांति का प्रतीक है, यहां अश्लील समझा जाता है. किसी व्यक्ति की ओर उंगली से इशारा करना भी असभ्य माना जाता है. इसके अलावा बाएं हाथ से अभिवादन करना या कोई चीज देना भी गलत समझा जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है.

ईरान ही नहीं, कई देशों में अलग मायने

थम्सअप का नकारात्मक अर्थ केवल ईरान तक सीमित नहीं है. अफगानिस्तान, ग्रीस और इराक में भी इसे अश्लील इशारा माना जाता है. वियतनाम में उंगलियां क्रॉस करना अपमानजनक है, जबकि फिलीपींस में हथेली ऊपर करके बुलाना गलत समझा जाता है. ऐसे में विदेश यात्रा के दौरान स्थानीय संस्कृति और इशारों की जानकारी न होना भारी पड़ सकता है. एक छोटा सा इशारा बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है.

 

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

Viral News

Trending news

