पेन के ढक्कन में क्यों होता है ये छोटा सा छेद? सालों से कलम चलाने वाले भी नहीं जानते इसकी असली वजह

Interesting facts about pens: पेन के ढक्कन में बना छोटा सा छेद सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीक से जुड़ा अहम फीचर है. यह गलती से निगलने पर सांस में मदद करता है, अंदर-बाहर के प्रेशर को संतुलित रखता है और स्याही को सूखने या लीक होने से बचाने में सहायक होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:53 AM IST
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन से हमारे साथ रहती हैं, लेकिन हम कभी उनके बारे में गहराई से सोचते ही नहीं. पेन भी उन्हीं में से एक है. स्कूल की पहली क्लास से लेकर कॉलेज, नौकरी और रोजमर्रा के कामों तक पेन हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है. लिखना, साइन करना, नोट्स बनाना हर जगह पेन का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेन के ढक्कन में एक छोटा सा छेद होता है? ज्यादातर लोग इसे डिजाइन या हवा से जुड़ी बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से छेद के पीछे एक नहीं, बल्कि कई अहम वजहें छुपी हैं. यह सिर्फ पेन की बनावट नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीक से भी जुड़ा मामला है.

 सुरक्षा से जुड़ा है सबसे बड़ा कारण

पेन के ढक्कन में दिए गए छोटे से छेद का सबसे अहम कारण सुरक्षा है. खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर यह डिजाइन तैयार किया जाता है. कई बार बच्चे खेल-खेल में पेन का ढक्कन मुंह में डाल लेते हैं और गलती से निगल भी सकते हैं. ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ढक्कन गले में फंस सकता है. इसी खतरे को कम करने के लिए ढक्कन में छेद दिया जाता है. अगर कैप निगल ली जाए, तो इस छेद के जरिए थोड़ी-बहुत हवा अंदर जाती रहती है. इससे बच्चे को सांस लेने में पूरी तरह रुकावट नहीं आती और गंभीर स्थिति से बचने का समय मिल जाता है. यही वजह है कि कई कंपनियां इसे जरूरी सुरक्षा फीचर मानती हैं.

 प्रेशर बैलेंस करने में भी करता है मदद

इस छोटे से छेद का काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है. इसका एक तकनीकी फायदा भी है. पेन के ढक्कन के अंदर और बाहर के दबाव को संतुलित रखने में यह छेद मदद करता है. अगर ढक्कन पूरी तरह बंद हो और अंदर प्रेशर ज्यादा बन जाए, तो कैप पेन पर बहुत टाइट फंस सकती है. ऐसे में ढक्कन खोलना मुश्किल हो जाता है. छेद की वजह से हवा का दबाव बराबर बना रहता है और कैप आसानी से लगती और निकलती है. यही कारण है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी पेन का ढक्कन जाम नहीं होता. यह छोटा सा छेद पेन के इस्तेमाल को ज्यादा सुविधाजनक बनाता है.

 स्याही को सूखने और लीक होने से बचाव

पेन के ढक्कन में दिए गए छेद का एक और फायदा स्याही से जुड़ा है. माना जाता है कि यह छेद पेन के अंदर हवा के सही प्रवाह में मदद करता है. इससे स्याही जल्दी सूखती नहीं और लंबे समय तक सही हालत में बनी रहती है. इसके अलावा कुछ मामलों में यह स्याही के लीक होने की संभावना को भी कम करता है. खासतौर पर जब तापमान या दबाव में बदलाव होता है, तब यह छेद संतुलन बनाए रखता है. इस तरह पेन न सिर्फ सुरक्षित रहता है, बल्कि लिखने के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस भी देता है. कुल मिलाकर, यह छोटा सा छेद पेन की उम्र और उपयोगिता दोनों बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

