Advertisement
trendingNow13160724
Hindi Newsजरा हटकेईरान का वो शापित द्वीप जहां कदम रखते ही मिल सकती है मौत! जानें क्यों इसे कहते हैं Forbidden Island?

ईरान का वो 'शापित' द्वीप जहां कदम रखते ही मिल सकती है 'मौत'! जानें क्यों इसे कहते हैं 'Forbidden Island'?

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच खर्ग आइलैंड चर्चा में है. फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान का बड़ा तेल केंद्र है, जहां से 90 प्रतिशत तेल निर्यात होता है. सख्त सुरक्षा, सीमित एंट्री और युद्ध इतिहास के कारण इसे फॉरबिडन आइलैंड कहा जाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण खर्ग आइलैंड इन दिनों अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया है. फारस की खाड़ी में स्थित इस छोटे से द्वीप को लंबे समय से यात्रियों और खोजकर्ताओं द्वारा 'फॉरबिडन आइलैंड' यानी वर्जित द्वीप के रूप में जाना जाता है. महज 25 किलोमीटर में फैला यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उत्तर-पश्चिम में स्थित है. भले ही यह आकार में छोटा हो, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में इसकी अहमियत किसी महाद्वीप से कम नहीं है. ईरान के इस 'बंद किले' के पीछे छिपी है अरबों डॉलर के तेल की कहानी और हजारों साल पुराना वो इतिहास जो आज बारूद के ढेर पर खड़ा है.

कहां है और क्यों अहम?

खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और करीब 25 किलोमीटर में फैला हुआ है. यह आइलैंड ईरान के लिए बेहद जरुरी माना जाता है, क्योंकि यहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है. यहां बड़े-बड़े ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज फैसिलिटी और पोर्ट मौजूद हैं. 1960 के दशक से पहले यह एक शांत द्वीप था, जिसे लेखक जलाल अल-ए-अहमद ने फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहा था, लेकिन अब यह पूरी तरह औद्योगिक केंद्र बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास और रहस्य क्या हैं?

इस आइलैंड का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका वर्तमान. यहां 7वीं सदी के एक पुराने ईसाई मठ के अवशेष, मंदिर और प्राचीन कब्रें मिली हैं. इसके अलावा अचमेनिद साम्राज्य काल (550–330 BCE) की कीलाक्षर  लिपि वाला शिलालेख भी यहां मिला था जो करीब 2400 साल पुराना माना जाता है. कभी यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और 16वीं-17वीं सदी में पुर्तगाल तथा 18वीं सदी में डच साम्राज्य के नियंत्रण में रहा. इन ऐतिहासिक परतों ने इसे और रहस्यमयी बना दिया है.

क्यों है यहां जाना मुश्किल?

खर्ग द्वीप को निषिद्ध द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आम लोगों और विदेशी पर्यटकों की एंट्री बेहद सीमित है. यहां जाने के लिए विशेष अनुमति और गाइड जरूरी होता है. यह द्वीप पूरी तरह सैन्य सुरक्षा में रहता है, क्योंकि यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है. ईरान-इराक युद्ध के दौरान यहां भारी बमबारी भी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई. यहां पर्यटन विकसित नहीं है और पूरा इलाका इंडस्ट्रियल जोन जैसा है, इसलिए यह जगह आम यात्रियों के लिए लगभग बंद ही मानी जाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Kharg IslandForbidden IslandIran oil export hubPersian Gulf

Trending news

'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन