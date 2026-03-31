ईरान का वो 'शापित' द्वीप जहां कदम रखते ही मिल सकती है 'मौत'! जानें क्यों इसे कहते हैं 'Forbidden Island'?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण खर्ग आइलैंड इन दिनों अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया है. फारस की खाड़ी में स्थित इस छोटे से द्वीप को लंबे समय से यात्रियों और खोजकर्ताओं द्वारा 'फॉरबिडन आइलैंड' यानी वर्जित द्वीप के रूप में जाना जाता है. महज 25 किलोमीटर में फैला यह द्वीप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उत्तर-पश्चिम में स्थित है. भले ही यह आकार में छोटा हो, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में इसकी अहमियत किसी महाद्वीप से कम नहीं है. ईरान के इस 'बंद किले' के पीछे छिपी है अरबों डॉलर के तेल की कहानी और हजारों साल पुराना वो इतिहास जो आज बारूद के ढेर पर खड़ा है.

कहां है और क्यों अहम?

खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और करीब 25 किलोमीटर में फैला हुआ है. यह आइलैंड ईरान के लिए बेहद जरुरी माना जाता है, क्योंकि यहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है. यहां बड़े-बड़े ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज फैसिलिटी और पोर्ट मौजूद हैं. 1960 के दशक से पहले यह एक शांत द्वीप था, जिसे लेखक जलाल अल-ए-अहमद ने फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहा था, लेकिन अब यह पूरी तरह औद्योगिक केंद्र बन चुका है.

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इतिहास और रहस्य क्या हैं?

इस आइलैंड का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका वर्तमान. यहां 7वीं सदी के एक पुराने ईसाई मठ के अवशेष, मंदिर और प्राचीन कब्रें मिली हैं. इसके अलावा अचमेनिद साम्राज्य काल (550–330 BCE) की कीलाक्षर लिपि वाला शिलालेख भी यहां मिला था जो करीब 2400 साल पुराना माना जाता है. कभी यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और 16वीं-17वीं सदी में पुर्तगाल तथा 18वीं सदी में डच साम्राज्य के नियंत्रण में रहा. इन ऐतिहासिक परतों ने इसे और रहस्यमयी बना दिया है.

क्यों है यहां जाना मुश्किल?

खर्ग द्वीप को निषिद्ध द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आम लोगों और विदेशी पर्यटकों की एंट्री बेहद सीमित है. यहां जाने के लिए विशेष अनुमति और गाइड जरूरी होता है. यह द्वीप पूरी तरह सैन्य सुरक्षा में रहता है, क्योंकि यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है. ईरान-इराक युद्ध के दौरान यहां भारी बमबारी भी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई. यहां पर्यटन विकसित नहीं है और पूरा इलाका इंडस्ट्रियल जोन जैसा है, इसलिए यह जगह आम यात्रियों के लिए लगभग बंद ही मानी जाती है.