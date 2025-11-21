Advertisement
रेस्टोरेंट में कस्टमर के अकेले आने पर क्यों लगा बैन? नोटिस बोर्ड पर लिखा- यहां मत आओ क्योंकि...

Korean Restaurant Ban: दक्षिण कोरिया के एक रेस्टोरेंट में अकेले खाने आने वाले ग्राहकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं. एक हाथ से लिखे नोटिस ने ऑनलाइन हंगामा खड़ा कर दिया है. जानिए क्यों होनबाप (अकेले खाना) कस्टमर्स को लेकर यहां बहस तेज हो गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:33 AM IST
Solo Diner Ban In South Korea: साउथ कोरिया के एक रेस्टोरेंट में एक हाथ से लिखा नोटिस लगाया गया है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि वे अकेले खाने वाले ग्राहकों को सर्विस नहीं देंगे. इस फैसले ने ऑनलाइन जोरदार बहस छेड़ दी है. ज्यादातर लोग इस पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि बिजनेस मालिकों को अपने नियम बनाने का अधिकार है. यह विवाद सोमवार को तब शुरू हुआ जब एक सोशल मीडिया यूजर ने थ्रेड्स पर इस साइनबोर्ड की फोटो पोस्ट की और लिखा, "इसे गेट पर देखकर मैं वापस लौट आया."

इस नोटिस में अकेले खाने वाले ग्राहकों के लिए चार 'ऑप्शन' दिए गए थे. दो सर्विंग का पैसा दें. दो सर्विंग खाएं. किसी दोस्त को बुला लें. अगली बार अपनी पत्नी के साथ आएं. इस लिस्ट के नीचे एक स्पीच बबल में लिखा था, "हम अकेलापन नहीं बेचते. कृपया अकेले न आएं." नोटिस का लहजा साफ बता रहा था कि अकेले आने वाले कस्टमर्स का स्वागत बिल्कुल नहीं है.

लोगों ने इस फैसले पर क्या कहा?

ज्यादातर ऑनलाइन यूजर्स ने निगेटिव रिएक्शन दिए. कमेंट्स में लिखा, "मालिक की सोच पुरानी लगती है और शायद मालिक को लगता है कि यह मजाकिया है." हालांकि, कुछ यूजर्स ने रेस्टोरेंट का बचाव भी किया. उन्होंने कहा, "लोगों ने कैफे द्वारा चीनी ग्राहकों पर बैन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अकेले खाने वालों पर बैन को लेकर हंगामा क्यों? यह विरोधाभासी है और अगर मालिक को पैसों का नुकसान उठाने में कोई दिक्कत नहीं है तो यह उनका चुनाव है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए."

क्या पहले भी हुए हैं ऐसे विवाद?

यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण कोरिया में अकेले खाने वाले ग्राहकों, जिन्हें कोरियन भाषा में होनबाप (Honbap) कहा जाता है, उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर विवाद हुआ हो. जुलाई में, येओसू के एक रेस्टोरेंट में अकेली गई एक यूट्यूबर ने दो सर्विंग ऑर्डर की, फिर भी स्टाफ से रूखे कमेंट्स मिले. स्टाफ ने उससे कहा कि वह जल्दी खाए क्योंकि और लोग आ रहे हैं." इस घटना पर व्यापक आलोचना हुई, क्योंकि कई लोगों ने इसे गैर-पेशेवर और भेदभावपूर्ण व्यवहार माना था. 

