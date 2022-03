रूस में 26,000 रुपए में क्यों बिक रहे McDonald’s बर्गर, वजह जानकर आपको होगी हैरानी

जैसे ही फास्ट-फूड की बड़ी कंपनी मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) ने घोषणा की कि वह रूस में अपने सभी 850 रेस्टॉरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने जा रहे है, लोगों ने मैकडॉनल्ड्स की लास्ट बाइट खाने के लिए आउटलेट पर भीड़ लगा दी. गोल्डन आर्चेस (Golden Arches) के बाहर की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गई. मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर लोगों ने ऐसी भीड़ लगा दी, जैसे कि उन्हें अब आखिरी बार मैकडॉनल्ड्स का स्वाद चखने को मिलेगा. लोगों की लाइनें देखने लायक थी.

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि 'आपदा में अवसर'. जिसका मतलब है कि समस्या को अपनी परेशानी न समझकर उसे अवसर में बदला जाए. कुछ ऐसा ही रूस के कई शहरों में देखने को मिला. ऑनलाइन बर्गर बेचने वाले ऐप व वेबसाइट्स पर तो ऐसी लूट मची थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. एक महीने में जितना आप कमरे का किराया भरते हैं, लगभग उतना या उससे ज्यादा रुपए देकर लोग बर्गर खाने को तैयार हैं. दो-तीन बर्गर की कीमत के बराबर नोएडा-दिल्ली जैसे शहर में 2 या 3 बीएचके फ्लैट का किराया भरा जाता है.

People in Moscow waiting in line for McDonald's after they announced they would be closing all 847 locations in Russia. #RussiaUkraineCrisis #McDonalds #Moscow pic.twitter.com/CozmFpmexX

—(@UkraineLiveNews) March 9, 2022