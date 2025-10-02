Video: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

Ahmedabad Navratri Tradition: अहमदाबाद के पुराने शहर की संकरी गलियों में हर साल नवरात्रि की आठवीं रात को एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है. बारोट समाज के पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं. इस परंपरा को सदूमा ना गरबा कहा जाता है. यह कोई साधारण रस्म नहीं बल्कि 200 साल पुरानी कहानी पर आधारित है, जिसमें त्याग, विश्वासघात और पश्चाताप की गहरी छाप है.

सदूबेन की दुखद कहानी क्या कहती है?

लोककथाओं के अनुसार, सदूबेन नामक एक महिला को एक मुगल शासक अपनी उपपत्नी बनाना चाहता था. सदूबेन ने अपने समाज के पुरुषों से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने मदद करने से इंकार कर दिया. दुखी होकर सदूबेन ने अपने बच्चे को खो दिया और क्रोध में पुरुषों को श्राप दिया कि उनके वंशज कायर कहलाएंगे. इसके बाद उसने सती होकर अपने प्राण त्याग दिए. यही वजह है कि आज भी इस परंपरा के माध्यम से उसका त्याग याद किया जाता है.

पुरुष साड़ी पहनकर गरबा क्यों करते हैं?

सदूबेन की पीड़ा और श्राप की याद में बारोट समाज के पुरुष नवरात्रि की आठवीं रात साड़ी पहनते हैं. यह विनम्रता और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है. साड़ी पहनकर गरबा करना उस बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिसमें स्त्री का सम्मान और समाज की जिम्मेदारी का गहरा संदेश छिपा है. हाल ही में इस अनोखी परंपरा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ. वीडियो को 1.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 60,000 से अधिक लाइक्स मिले. लोगों ने इसे देखकर परंपरा और महिला सम्मान पर नए सिरे से चर्चा शुरू की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह परंपरा पुरुषों को विनम्रता और स्त्रियों के प्रति सम्मान सिखाती है.

लोगों की प्रतिक्रिया में क्या खास था?

एक यूजर ने कमेंट किया, “कुछ लोग साड़ी पहनकर नेताओं का मज़ाक उड़ाते हैं, उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए. जय माता दी.” दूसरे ने लिखा, “यह 200 साल पुरानी परंपरा पुरुषों के लिए पश्चाताप और क्षमा मांगने का प्रतीक है.” वहीं एक और ने इसे महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाने वाली रस्म बताया और कहा कि ऐसा ही कुछ बंगाल के कुछ हिस्सों में भी होता है. सदूमा ना गरबा सिर्फ एक लोकनृत्य नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि स्त्री का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हर समाज की जिम्मेदारी है.