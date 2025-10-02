Advertisement
trendingNow12944301
Hindi Newsजरा हटके

Video: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

Men In Sarees Garba: अहमदाबाद की सड़कों पर हर नवरात्रि 200 साल पुरानी अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें बारोट समाज के पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं. यह परंपरा सदूबेन की कहानी, त्याग और पश्चाताप से जुड़ी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

Ahmedabad Navratri Tradition: अहमदाबाद के पुराने शहर की संकरी गलियों में हर साल नवरात्रि की आठवीं रात को एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है. बारोट समाज के पुरुष साड़ी पहनकर गरबा करते हैं. इस परंपरा को सदूमा ना गरबा कहा जाता है. यह कोई साधारण रस्म नहीं बल्कि 200 साल पुरानी कहानी पर आधारित है, जिसमें त्याग, विश्वासघात और पश्चाताप की गहरी छाप है.

सदूबेन की दुखद कहानी क्या कहती है?

लोककथाओं के अनुसार, सदूबेन नामक एक महिला को एक मुगल शासक अपनी उपपत्नी बनाना चाहता था. सदूबेन ने अपने समाज के पुरुषों से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने मदद करने से इंकार कर दिया. दुखी होकर सदूबेन ने अपने बच्चे को खो दिया और क्रोध में पुरुषों को श्राप दिया कि उनके वंशज कायर कहलाएंगे. इसके बाद उसने सती होकर अपने प्राण त्याग दिए. यही वजह है कि आज भी इस परंपरा के माध्यम से उसका त्याग याद किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

पुरुष साड़ी पहनकर गरबा क्यों करते हैं?

सदूबेन की पीड़ा और श्राप की याद में बारोट समाज के पुरुष नवरात्रि की आठवीं रात साड़ी पहनते हैं. यह विनम्रता और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है. साड़ी पहनकर गरबा करना उस बलिदान को श्रद्धांजलि है, जिसमें स्त्री का सम्मान और समाज की जिम्मेदारी का गहरा संदेश छिपा है. हाल ही में इस अनोखी परंपरा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ. वीडियो को 1.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 60,000 से अधिक लाइक्स मिले. लोगों ने इसे देखकर परंपरा और महिला सम्मान पर नए सिरे से चर्चा शुरू की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह परंपरा पुरुषों को विनम्रता और स्त्रियों के प्रति सम्मान सिखाती है.

 

 

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

लोगों की प्रतिक्रिया में क्या खास था?

एक यूजर ने कमेंट किया, “कुछ लोग साड़ी पहनकर नेताओं का मज़ाक उड़ाते हैं, उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए. जय माता दी.” दूसरे ने लिखा, “यह 200 साल पुरानी परंपरा पुरुषों के लिए पश्चाताप और क्षमा मांगने का प्रतीक है.” वहीं एक और ने इसे महिलाओं के प्रति सम्मान सिखाने वाली रस्म बताया और कहा कि ऐसा ही कुछ बंगाल के कुछ हिस्सों में भी होता है. सदूमा ना गरबा सिर्फ एक लोकनृत्य नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि स्त्री का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हर समाज की जिम्मेदारी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

AhmedabadGarbaGujarat

Trending news

यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
;