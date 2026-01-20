Airplane Facts: प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते प्लेन? जानें वो सबसे बड़ा 'सीक्रेट' जिससे पैसेंजर्स हैं अनजान

Airplane Mystery: हवाई जहाज से सफर करते वक्त बादलों के ऊपर से दिखती धरती हमेशा रोमांचक लगती है. आधुनिक तकनीक ने उड़ान को दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट साधनों में शामिल कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद धरती का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसके ऊपर से ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं गुजरतीं, और वह है प्रशांत महासागर. यह महासागर धरती की सतह के लगभग एक तिहाई हिस्से में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे गहरा महासागर माना जाता है.

प्रशांत महासागर के ऊपर क्यों नहीं उड़ती फ्लाइट्स?

प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि इसके ऊपर उड़ान भरने के लिए अत्यधिक मात्रा में फ्यूल की जरूरत पड़ती है. कमर्शियल फ्लाइट्स को इस तरह प्लान किया जाता है कि रास्ते में फ्यूल भरने के विकल्प मौजूद रहें. महासागर के बीच में यह संभव नहीं होता. इसलिए एयरलाइंस ऐसे रूट चुनती हैं जहां जरूरत पड़ने पर विमान किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर उतर सके.

कई लोगों को लगता है कि सीधे महासागर के ऊपर से उड़ना सबसे छोटा रास्ता होगा, लेकिन धरती गोल है, सपाट नहीं. इस वजह से घुमावदार यानी कर्व्ड रूट अक्सर दूरी के लिहाज से छोटा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट साबित होता है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जमीन के ऊपर से गुजरने वाले ये रूट समय और ईंधन दोनों की बचत करते हैं.

मौसम उड़ानों के लिए बड़ा खतरा?

प्रशांत महासागर अपने अनिश्चित और खतरनाक मौसम के लिए जाना जाता है. यहां अचानक तेज हवाएं, तूफान और जबरदस्त टर्बुलेंस देखने को मिलती है. लंबे समय तक खुले समुद्र के ऊपर उड़ान भरने से विमान इन खतरनाक परिस्थितियों के ज्यादा संपर्क में आता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ जाता है. एयरलाइंस हमेशा ऐसे रूट को प्राथमिकता देती हैं जहां किसी भी आपात स्थिति में कुछ घंटों के भीतर नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सके. तकनीकी खराबी या मेडिकल इमरजेंसी के वक्त यह बेहद जरूरी होता है. प्रशांत महासागर के ऊपर सीधी उड़ान में यह सुविधा लगभग खत्म हो जाती है, जिससे जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

क्या है नियम और सुरक्षा मानक?

प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस को बेहद सख्त अंतरराष्ट्रीय एविएशन नियमों का पालन करना पड़ता है. अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम, फ्यूल रिजर्व और इमरजेंसी प्लानिंग की जरूरत होती है, जिससे ऑपरेशन जटिल और महंगा हो जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस सुरक्षित, व्यावहारिक और जमीन के करीब रहने वाले रूट्स को ही चुनती हैं.