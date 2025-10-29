Advertisement
trendingNow12980195
Hindi Newsजरा हटके

सर्दी में घूमने का बना रहे हैं प्लान तो नालंदा हो सकती है बेस्ट प्लेस, जानें यहां की 5 खास बातें

इस सर्दी अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां इतिहास, संस्कृति और आत्मिक शांति का संगम हो, तो नालंदा आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए. जानिए क्यों यह जगह इस विंटर सबसे खास डेस्टिनेशन बन सकती है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दी में घूमने का बना रहे हैं प्लान तो नालंदा हो सकती है बेस्ट प्लेस, जानें यहां की 5 खास बातें

Travel In India: कभी-कभी हम किसी जगह को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वहां की कहानियां हमें आकर्षित करती हैं. नालंदा ऐसी ही एक जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और कल्पना का ऐसा मेल है कि यह मन को खींच लेता है. कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माने जाने वाला नालंदा आज भी अपनी शांति और सौंदर्य से लोगों को प्रभावित करता है.

नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल क्या लेकर आ रहा है खास?

21 से 25 दिसंबर 2025 तक नालंदा पहली बार अपना लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है. इस सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की इस पहल में दुनियाभर के लेखक, विचारक और कलाकार शामिल होंगे. पांच दिनों तक विचारों, चर्चाओं और कला का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नालंदा महाविहार में क्या है देखने लायक?

नालंदा महाविहार के खंडहर आज भी ज्ञान और शांति की कहानी सुनाते हैं. प्राचीन समय में यही वह स्थान था जहां भिक्षु अध्ययन और साधना करते थे. इन ईंटों के बीच चलना मानो इतिहास में प्रवेश करने जैसा अनुभव देता है. यह जगह एक अनूठी मानसिक शांति का अहसास कराती है. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां एशिया के कोने-कोने से दस हजार विद्यार्थी पढ़ने आते थे. यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और इतिहास आपकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा हो.

नए नालंदा विश्वविद्यालय की सुंदरता में क्या है खास बात?

साल 2010 में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित नया नालंदा विश्वविद्यालय, पुराने गौरव की आधुनिक झलक है. यह इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंम्पॉर्टेंस है और इसका हर कोना हरियाली, शांति और आर्किटेक्चरल खूबसूरती से भरा है. यह फोटोग्राफी और आत्मिक शांति दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह है.

यहां बुद्ध और महावीर ने दिए थे प्रवचन

राजगीर स्थित यह कन्वेंशन सेंटर स्तूप के आकार में बना है और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और विचार गोष्ठियों का आयोजन होता है. बुद्ध और महावीर दोनों ने यहां प्रवचन दिए थे, इसलिए इस जगह की हवा में ही अध्यात्म और इतिहास की खुशबू बसी है. पटना से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर स्थित नालंदा इस सर्दी आपके दिल को इतिहास से जोड़ सकता है. यहां आकर आप केवल घूमते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत आज भी जीवित है.

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Nalandawintertravel

Trending news

खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता