सर्दी में घूमने का बना रहे हैं प्लान तो नालंदा हो सकती है बेस्ट प्लेस, जानें यहां की 5 खास बातें

Travel In India: कभी-कभी हम किसी जगह को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वहां की कहानियां हमें आकर्षित करती हैं. नालंदा ऐसी ही एक जगह है जहां इतिहास, संस्कृति और कल्पना का ऐसा मेल है कि यह मन को खींच लेता है. कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माने जाने वाला नालंदा आज भी अपनी शांति और सौंदर्य से लोगों को प्रभावित करता है.

नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल क्या लेकर आ रहा है खास?

21 से 25 दिसंबर 2025 तक नालंदा पहली बार अपना लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है. इस सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की इस पहल में दुनियाभर के लेखक, विचारक और कलाकार शामिल होंगे. पांच दिनों तक विचारों, चर्चाओं और कला का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देगा.

नालंदा महाविहार में क्या है देखने लायक?

नालंदा महाविहार के खंडहर आज भी ज्ञान और शांति की कहानी सुनाते हैं. प्राचीन समय में यही वह स्थान था जहां भिक्षु अध्ययन और साधना करते थे. इन ईंटों के बीच चलना मानो इतिहास में प्रवेश करने जैसा अनुभव देता है. यह जगह एक अनूठी मानसिक शांति का अहसास कराती है. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां एशिया के कोने-कोने से दस हजार विद्यार्थी पढ़ने आते थे. यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और इतिहास आपकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा हो.

नए नालंदा विश्वविद्यालय की सुंदरता में क्या है खास बात?

साल 2010 में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित नया नालंदा विश्वविद्यालय, पुराने गौरव की आधुनिक झलक है. यह इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंम्पॉर्टेंस है और इसका हर कोना हरियाली, शांति और आर्किटेक्चरल खूबसूरती से भरा है. यह फोटोग्राफी और आत्मिक शांति दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह है.

यहां बुद्ध और महावीर ने दिए थे प्रवचन

राजगीर स्थित यह कन्वेंशन सेंटर स्तूप के आकार में बना है और यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और विचार गोष्ठियों का आयोजन होता है. बुद्ध और महावीर दोनों ने यहां प्रवचन दिए थे, इसलिए इस जगह की हवा में ही अध्यात्म और इतिहास की खुशबू बसी है. पटना से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर स्थित नालंदा इस सर्दी आपके दिल को इतिहास से जोड़ सकता है. यहां आकर आप केवल घूमते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत आज भी जीवित है.

