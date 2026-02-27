Advertisement
दफ्तर है या मंदिर? यहां बिना जूतों के काम कर रहे एम्प्लाई, बॉस बोले- इससे ऑफिस में...

सिलिकॉन वैली की एक AI स्टार्टअप ने ऑफिस में जूते पहनने पर रोक लगा दी है. कर्मचारी मोज़े या स्लिपर में काम करते हैं. जानिए क्यों बढ़ रहा है यह ‘नो-शूज ऑफिस’ ट्रेंड.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:54 AM IST
सैन फ्रांसिस्को बेस्ड AI स्टार्टअप कर्सर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. कैलिफोर्निया के डेवलपर आंद्रे लैंडग्राफ ने एक फोटो शेयर की, जिसमें ऑफिस के फर्श पर कई जोड़ी जूते बिखरे दिखे. टेक कम्युनिटी ने तुरंत पहचान लिया कि यह कर्सर का ऑफिस है. वजह थी कंपनी की अनोखी नो-शूज पॉलिसी, जहां कर्मचारी और विजिटर दरवाजे पर जूते उतारकर अंदर आते हैं.

क्या है नो-शूज नियम?

कंपनी में सभी को जूते बाहर छोड़ने होते हैं. कर्मचारी अक्सर मोजों या स्लिपर में काम करते नजर आते हैं. मैनेजमेंट का कहना है कि इससे ऑफिस का माहौल घर जैसा और आरामदायक बनता है. सिलिकॉन वैली की तेज और तनाव भरी वर्क कल्चर में यह तरीका लोगों को रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है. एक कर्मचारी बेन लैंग ने भी पहले ऐसी तस्वीरें शेयर कर ऑफिस के रिलैक्स्ड वाइब की तारीफ की थी.

क्या करती है कर्सर कंपनी?

कर्सर एक AI बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी IDE है. यह डेवलपर्स को कोड लिखने, एडिट करने और समझने में मदद करता है. यह टूल नैचुरल लैंग्वेज के जरिए कोड जेनरेट कर सकता है और सुधार के सुझाव देता है. 2025 में 2.3 बिलियन डॉलर की फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 29.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. इसके फाउंडर्स में अमन सेंगर सहित चार MIT एलुमनाई शामिल हैं.

 

 

क्या नया है यह ट्रेंड?

दरअसल, सिलिकॉन वैली में नो-शूज ट्रेंड बिल्कुल नया नहीं है. 2019 में भी इसे स्टार्टअप कल्चर का हिस्सा बताया गया था. कई टेक लीडर्स ऐसे परिवारों से आते हैं जहां घर के अंदर जूते पहनना आम नहीं है. स्नेहा शिवकुमार जो AI स्टार्टअप स्पर की CEO हैं, अपने ऑफिस में भी यही परंपरा अपनाती हैं. उनका मानना है कि इससे सेकंड होम जैसा माहौल बनता है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री निक ब्लूम इसे पजामा इकॉनमी का हिस्सा मानते हैं. उनका कहना है कि महामारी के बाद लोग घर जैसा आराम ऑफिस में भी चाहते हैं. अगर कर्मचारी 10-12 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, तो स्लिपर पहनकर काम करना ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है. हालांकि यह ट्रेंड फिलहाल युवाओं और स्टार्टअप्स में ज्यादा लोकप्रिय है.

कुछ कंपनियों के लिए यह फैसला व्यावहारिक भी है. AI सिमुलेशन स्टार्टअप कॉवेल की फाउंडर ब्रूक हॉपकिन्स के मुताबिक, बारिश के दिनों में जूतों से ऑफिस गंदा हो जाता था. इसलिए उन्होंने नो-शूज पॉलिसी अपनाई ताकि जगह साफ और बेहतर बनी रहे. साफ है कि सिलिकॉन वैली में यह ट्रेंड आराम, संस्कृति और प्रैक्टिकल सोच का अनोखा मिश्रण बनता जा रहा है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

AI Startupno shoes officetrendingviral

