क्या आपको पता है अपने 7 परदादाओं के नाम? कजाकिस्तान में इसके बिना 'कुंवारे' रह जाएंगे आप

कजाकिस्तान की एक अनोखी शादी परंपरा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शादी से पहले लड़का-लड़की को अपनी सात पीढ़ियों तक का वंश पता होना जरूरी होता है. जानिए आखिर क्यों है यह नियम और क्या है ‘झेती अता’ परंपरा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:57 AM IST
Kazakhstan Marriage Tradition: दुनिया भर में शादी की परंपराएं अलग-अलग होती हैं, लेकिन कजाकिस्तान की एक खास परंपरा इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. यहां शादी करने से पहले लड़का और लड़की को अपनी सात पीढ़ियों तक का वंश पता होना जरूरी होता है. इस परंपरा को झेती अता (Zheti Ata) कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सात पूर्वज. अगर कोई व्यक्ति अपनी सात पीढ़ियों की जानकारी नहीं दे पाता, तो समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता.

क्यों जाननी पड़ती हैं सात पीढ़ियां?

कजाकिस्तान में इस परंपरा का सबसे बड़ा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शादी करने वाले दो लोग आपस में रिश्तेदार न हों. यहां शादी से पहले परिवार यह जांचता है कि दोनों की सात पीढ़ियों में कोई समान पूर्वज तो नहीं है. अगर सातवीं पीढ़ी तक भी कोई एक जैसा पूर्वज निकल आता है, तो उस लड़का-लड़की को भाई-बहन माना जाता है और उनकी शादी नहीं हो सकती.

खलीम क्या है और दहेज से कैसे अलग है?

कजाकिस्तान की शादी में एक और दिलचस्प परंपरा होती है जिसे खलीम (Khalim) कहा जाता है. इसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार को पैसे या तोहफे देता है. यह दहेज की तरह नहीं होता, बल्कि इसे सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. इसका मतलब होता है कि दूल्हा अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए सक्षम है और वह उसके परिवार के प्रति आभार जता रहा है.

क्या सच में दुल्हन का अपहरण भी होता है?

कजाख संस्कृति में एक और पुरानी परंपरा का जिक्र किया जाता है जिसे अलाकाचू (Alakachu) कहा जाता है. इसका मतलब होता है दुल्हन का अपहरण. हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि यह लड़की की सहमति से होता है. अगर किसी जोड़े के पास शादी का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वे भागकर शादी कर लेते हैं और इस परंपरा को अलाकाचू कहा जाता है.

 

 

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं लोग?

इस परंपरा पर बना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग इस अनोखी संस्कृति के बारे में जानकर हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसी परंपरा के बारे में नहीं सुना था. कुछ यूजर्स ने बताया कि पहले गुजरात की संस्कृति में भी सात पीढ़ियों तक रिश्तेदारी की जांच की जाती थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी दहेज की जगह दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को उपहार देता है.

इतिहास में क्यों बनी यह परंपरा?

इतिहासकारों के अनुसार, झेती अता परंपरा का एक वैज्ञानिक कारण भी था. पहले छोटे समुदायों में लोग पीढ़ियों तक एक ही जगह रहते थे, इसलिए यह जरूरी था कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी न हो. सात पीढ़ियों तक वंश की जानकारी रखने से यह सुनिश्चित होता था कि शादी करने वाले दो लोग आपस में खून के रिश्ते में न हों. इससे आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता था और समाज में संतुलन बना रहता था.

