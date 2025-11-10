Advertisement
गुलाब या चंदन नहीं, गधी के दूध से बने साबुन से नहा रहे यहां के लोग! वजह जानकर चौंक जाएंगे

Donkey Milk Soap: हाल ही में दुनिया के कई देशों में गधी के दूध से बने साबुन की मांग बढ़ गई है. यूएई समेत कई देशों में गधी के दूध से बनी साबुत को लोग खूब खरीद रहे हैं. आखिर ऐसा क्या है इस साबुन में जो इतना ज्यादा डिमांड में चल रहा है. चलिए जानते हैं.

Nov 10, 2025
गुलाब या चंदन नहीं, गधी के दूध से बने साबुन से नहा रहे यहां के लोग! वजह जानकर चौंक जाएंगे

Donkey Milk Soap: आपने नहाने के लिए कई तरह की साबुन का इस्तेमाल किया होगा. चंदन, एलोवेरा, नीम, गुलाब आदि की खुशबुदार की साबुन से खूब नहाए होंगे. लेकिन यदि हम पूछे कि क्या आप कभी गधी के दूध से बनी साबुन से नहाएं हैं? जी हां, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये हकीकत है. दुनियाभर के कई देशों में गधी के दूध से बनी साबुन की डिमांड बढ़ रही है. लोग इस साबुन को खूब खरीद रहे हैं और जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. आखिर इस साबुन में ऐसा क्या है? चलिए जानते हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद
दरअसल, यूएई और कई अन्य देशों में गधी के दूध से बने साबुन खूब बिक रहे हैं. दावा है कि गधी के दूध में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स और प्रोटीन मिलता है. इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. ये स्किन को धूप और बढ़ती उम्र के प्रभावों को भी कम करती है. इतना ही नहीं ये त्वचा में नमी बनाए रखने में भी मदद करती है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अटन डंकी मिल्क सोप नामक एक कंपनी अपने फार्म में 100 प्रतिशत नेचुरल साबुन बनाती है. यहां पर उसके 12 गधे हैं. जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इस कंपनी की निर्माण वर्कशॉप भी है यहां पर गधी के दूध की साबुत की काफी मांग भी है.
यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

 

पहले बना था मजाक
दुबई में गधी के दूध से बने अलग अलग ब्रांड के साबुन खूब बिकते हैं. शुरुआत में जब ये साबुन जॉर्डन में लॉन्च हुए थे तो वहां के लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन इसके फायदे जानने के बाद वहां भी इस साबुन की डिमांड बढ़ने लगी.

कैसे बनता है ये साबुन?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक शोध से जानकारी मिली कि गधी का दूध स्किन सेल्स को दोबारा जीवित करने, एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद करता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यावरण कार्यकर्ता और सेवानिवृत शिक्षक अल जुबी ने बताया कि गधी के दूध से बनी साबुन से नहाने से दाग धब्बे, मुंहासे और झुर्रियां जैसी समस्या को कम करने में मदद करती है. इतना ही नहीं ये त्वचा में नमी के स्तर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है. इस साबुन गधी के दूध में जैतून का तेल, बादाम का तेल और नारियल का तेल मिलाकर बनाया जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

donkey milk soapShocking News

