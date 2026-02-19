Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

Finland PhD Tradition: दुनिया के ज्यादातर देशों में पीएचडी पूरी करने पर सिर्फ डिग्री मिलती है. लेकिन फिनलैंड में मामला थोड़ा अलग है. यहां पीएचडी ग्रेजुएट्स को डिग्री के साथ एक काली रेशमी टोपी और एक सेरेमोनियल तलवार दी जाती है. यह परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है और आज भी पूरे सम्मान के साथ निभाई जाती है.

टोपी क्यों दी जाती है?

डॉक्टोरल हैट यानी खास काली टोपी अकादमिक आजादी और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है. हर छात्र की टोपी कस्टम बनती है, यानी उसके सिर के नाप से तैयार की जाती है. अलग-अलग विषयों के हिसाब से टोपी का रंग थोड़ा बदल सकता है. आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र आमतौर पर काली टोपी पहनते हैं, जबकि मेडिसिन के डॉक्टर हरे रंग की टोपी पहन सकते हैं. यह टोपी जिंदगी भर की उपलब्धि का निशान मानी जाती है.

तलवार का मतलब क्या है?

यह तलवार किसी से लड़ने के लिए नहीं होती. यह एक प्रतीक है. इसका मतलब है कि एक रिसर्चर की जिम्मेदारी है सच और ज्ञान की रक्षा करना. यह दिखाता है कि पढ़ाई और रिसर्च का मकसद झूठ और गलत जानकारी को चुनौती देना है. तलवार पर अक्सर फिनलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है. यह बौद्धिक हिम्मत का प्रतीक मानी जाती है. मुख्य समारोह से पहले एक खास रस्म होती है जिसे “सॉर्ड वेटिंग” कहा जाता है. इसमें छात्र अपनी तलवार को प्रतीकात्मक रूप से तेज करते हैं. कभी-कभी इस दौरान शैम्पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है. पूरा समारोह बहुत भव्य होता है, जिसमें जुलूस, पारंपरिक कपड़े और भाषण शामिल होते हैं.

प्रोमूशियो क्या है?

फिनलैंड में पीएचडी देने का जो बड़ा समारोह होता है उसे Conferment Act या प्रोमूशियो कहा जाता है. यह सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है और आज भी फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज में मनाई जाती है. इस समारोह में टोपी और तलवार औपचारिक रूप से दी जाती है. यही इस परंपरा का सबसे खास हिस्सा है. यूनिवर्सिटी यह टोपी और तलवार मुफ्त में नहीं देती. ज्यादातर छात्र इन्हें खुद खरीदते हैं. कस्टम बनी टोपी की कीमत करीब 600 से 1000 यूरो तक हो सकती है. तलवार की कीमत लगभग 250 से 500 यूरो के बीच होती है. कीमत ज्यादा होने के बावजूद छात्र इसे गर्व से लेते हैं, क्योंकि यह उनकी मेहनत और उपलब्धि का प्रतीक है.

आज भी क्यों निभाई जा रही है यह परंपरा?

फिनलैंड उन गिने-चुने देशों में है जहां इतनी पुरानी और भव्य डॉक्टरेट परंपरा आज भी जिंदा है. यहां शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है. टोपी और तलवार यह याद दिलाते हैं कि एक विद्वान का काम सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सच का साथ देना भी है.