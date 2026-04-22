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Hindi Newsजरा हटकेसावधान! फ्लाइट में भूलकर भी न पहनें ये एक चीज, पायलट की पत्नी ने दी बड़ी चेतावनी

सावधान! फ्लाइट में भूलकर भी न पहनें ये एक चीज, पायलट की पत्नी ने दी बड़ी चेतावनी

हवाई यात्रा का नाम सुनते ही हम अपनी पैकिंग और एयरपोर्ट लुक की प्लानिंग शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत कपड़े का चुनाव आपकी पूरी ट्रिप का मजा किरकिरा कर सकता है. हाल ही में एक पायलट की पत्नी ने पर्यटकों को आगाह किया है कि प्लेन में एक खास तरह का कपड़ा पहनना बंद कर दें.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:26 AM IST
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सावधान! फ्लाइट में भूलकर भी न पहनें ये एक चीज, पायलट की पत्नी ने दी बड़ी चेतावनी

हवाई यात्रा का नाम सुनते ही हम अपनी पैकिंग और एयरपोर्ट लुक की प्लानिंग शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत कपड़े का चुनाव आपकी पूरी ट्रिप का मजा किरकिरा कर सकता है. हाल ही में एक पायलट की पत्नी ने पर्यटकों को आगाह किया है कि प्लेन में एक खास तरह का कपड़ा पहनना बंद कर दें. यह सलाह न केवल आपके आराम के लिए है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है.

सफेद कपड़ों से बनाएं दूरी

पिछले 23 सालों से एक पायलट की पत्नी के रूप में यात्रा का अनुभव रखने वाली लॉरी कहती हैं कि फ्लाइट में सफेद कपड़े पहनना एक बड़ी गलती है. ओवरहेड बिन से बैग उतारते समय या एयरपोर्ट पर खाना खाते वक्त सफेद कपड़ों पर दाग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. उन्होंने खुद अनुभव किया है कि कैसे बोर्डिंग गेट पर दूसरे यात्रियों की लापरवाही की वजह से उनके कपड़े खराब हुए. इसलिए सफर के दौरान गहरे रंगों का चुनाव करना बेहतर है.

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जंपसूट: एक सिरदर्द

स्टाइलिश दिखने के चक्कर में कई महिलाएं जंपसूट पहनती हैं. लेकिन लॉरी के अनुसार, यह सबसे बड़ी गलती है. प्लेन के छोटे और तंग टॉयलेट में जंपसूट को संभालना बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होता है. ऐसे कपड़े पहनें जिन्हें उतारना और पहनना आसान हो, ताकि आपको किसी तरह की असहजता न हो.

टाइट जींस और हेल्थ रिस्क

सबसे महत्वपूर्ण सलाह टाइट या स्टिफ जींस को लेकर है. प्लेन में केबिन प्रेशर की वजह से शरीर में ब्लोटिंग आती है. टाइट कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव रुक सकता है. इससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, टाइट जींस और बेल्ट की वजह से सिक्योरिटी चेक पर भी देरी हो सकती है.

देखें वीडियो-

क्या पहनना है सही?

द मिरर में छपी खबर के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई सफर के दौरान ढीले-ढाले कपड़े या 'एथलीजर' (Athleisure) पहनना सबसे अच्छा विकल्प है. अगर आप जींस पहनना ही चाहते हैं, तो ऐसी जींस चुनें जो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो. जॉगर्स या लूज पैंट्स न केवल आपको आराम देंगी बल्कि लंबी फ्लाइट में आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगी.

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समझदारी से चुनें आउटफिट

साल 2026 में यात्रा के नियम बदल रहे हैं और कंफर्ट अब फैशन से ऊपर है. अगली बार जब आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करें, तो अपने कपड़ों पर भी गौर करें. एक छोटा सा बदलाव आपके सफर को सुरक्षित और सुहाना बना सकता है. पायलट की पत्नी की इन टिप्स को अपनाएं और अपनी ट्रिप को यादगार बनाएं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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