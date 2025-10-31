Advertisement
trendingNow12982157
Hindi Newsजरा हटके

लाल रंग का पेन टीचर ही नहीं, ये 5 अधिकारी भी करते हैं यूज! कम ही लोगों को है जानकारी

Red Pen Use: लाल पेन सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि वित्त, बिजनेस और सरकारी कामकाज में भी अहम भूमिका निभाता है. जानिए क्यों लाल स्याही का इस्तेमाल खास परिस्थितियों में किया जाता है और किन जगहों पर इसे अशुभ माना जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल रंग का पेन टीचर ही नहीं, ये 5 अधिकारी भी करते हैं यूज! कम ही लोगों को है जानकारी

Why Red Pen Used By Officers: लाल पेन का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले स्कूल की याद आती है, जब टीचर हमारी कॉपियों में इसी से गलती सुधारते थे. लेकिन आज यह पेन सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है. फाइनेंस, बिजनेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी लाल स्याही का इस्तेमाल सुधार, टिप्पणियों और महत्वपूर्ण नोट्स के लिए किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी है हाई विजिबिलिटी इफेक्ट, जो किसी भी गलती या महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत पकड़ने में मदद करता है.

कौन-कौन से पेशेवर लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद से?

- शिक्षक इसका उपयोग कॉपियों को चेक करने और स्टूडेंट्स को फीडबैक देने में करते हैं.
- वित्त और ऑडिटिंग क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किसी अकाउंटिंग गड़बड़ी या डेबिट को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है.
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यह पेन जरूरी टास्क, डेडलाइन या प्रोजेक्ट के क्लोजिंग नोट्स को दर्शाने में मदद करता है.
- मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल्स इसका इस्तेमाल ‘हॉट लीड्स’ या पॉलिसी ब्रेक्स को मार्क करने में करते हैं.
- सरकारी अफसर कई बार आधिकारिक नोट्स में लाल स्याही का प्रयोग अपनी टिप्पणी दर्ज करने के लिए करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिलिए 17 साल की प्रिसेंस से, जिसके पास है खुद का महल, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कारें, हीरे-मोती के खदान!

लाल रंग को ही क्यों चुना जाता है?

लाल रंग आसानी से किसी भी नीली या काली स्याही से अलग दिखता है. इसलिए यह सुधार और टिप्पणियों के लिए आदर्श माना जाता है. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाल रंग सतर्कता, खतरे और गलती के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिससे यह देखने वाले का ध्यान तुरंत खींच लेता है.

क्या हर संस्कृति में लाल स्याही का इस्तेमाल सही?

दिलचस्प बात यह है कि कई संस्कृतियों में लाल स्याही का प्रयोग निषेध माना जाता है. उदाहरण के लिए, कुछ एशियाई देशों में किसी का नाम लाल स्याही से लिखना अपशकुन या असभ्यता का प्रतीक माना जाता है. वहीं, आधिकारिक दस्तावेज़ों में लाल स्याही का इस्तेमाल कई बार मान्य नहीं होता. खासकर कानूनी या संविदात्मक कागजों में, जहां नीली या काली स्याही अनिवार्य होती है.

यह भी पढ़ें: रद्दी के भाव में बिक रहे 1000-500 के नोट, कभी था सबसे अमीर देशों में एक! कैसे भिखारी बनी ये कंट्री?

क्या भविष्य में भी लाल पेन का दबदबा बना रहेगा?

डिजिटल युग में भी लाल पेन की प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है. ऑनलाइन दस्तावेज़ों पर रेड कमेंट या रेड मार्किंग आज भी सुधार और ध्यान आकर्षित करने का प्रतीक है. यही कारण है कि चाहे स्कूल हो या कॉर्पोरेट मीटिंग लाल रंग अब भी सुधार और सतर्कता का सबसे प्रभावशाली संकेत बना हुआ है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Red Pen

Trending news

'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह