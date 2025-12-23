Advertisement
सैंटा क्लॉज हमेशा लाल-सफेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

सैंटा क्लॉज हमेशा लाल-सफेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

सैंटा क्लॉज के लाल-सफेद कपड़ों की परंपरा सेंट निकोलस के इतिहास, ईसाई धर्म में रंगों के अर्थ और 20वीं सदी की मार्केटिंग से जुड़ी है. लाल प्रेम-त्याग दर्शाता है, सफेद पवित्रता और बर्फ का प्रतीक है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:38 PM IST
सैंटा क्लॉज हमेशा लाल-सफेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

क्रिसमस आते ही हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल बन जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी की नजर सैंटा क्लॉज पर टिक जाती है. लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और मुस्कुराता चेहरा. सैंटा को हम हमेशा इसी रूप में देखते आए हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैंटा क्लॉज हर बार एक ही रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? दरअसल, सैंटा के लाल और सफेद कपड़ों की कहानी इतिहास, धर्म और मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, जो इसे और दिलचस्प बना देती है.

सैंटा क्लॉज का पुराना इतिहास

सैंटा क्लॉज की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास चौथी सदी तक जाता है. सैंटा की पहचान ग्रीक बिशप सेंट निकोलस से जुड़ी मानी जाती है. सेंट निकोलस दयालु, उदार और बच्चों से बेहद प्रेम करने वाले व्यक्ति थे. कहा जाता है कि वे गरीब और जरूरतमंद बच्चों को चुपचाप उपहार दिया करते थे. उस समय वे अक्सर लाल रंग के कपड़े पहनते थे. धीरे-धीरे सेंट निकोलस की यही छवि लोगों के बीच लोकप्रिय होती गई और समय के साथ वही रूप सैंटा क्लॉज के रूप में दुनिया भर में पहचाना जाने लगा.

लाल रंग का धार्मिक और भावनात्मक महत्व

ईसाई धर्म में लाल रंग का खास महत्व माना जाता है. यह रंग प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक है. सेंट निकोलस को उनके अच्छे कामों और बच्चों के प्रति दयालु व्यवहार के कारण संत माना गया. ऐसे में लाल रंग उनके त्याग और प्रेम को दर्शाता है. यही वजह है कि सैंटा क्लॉज के कपड़ों में लाल रंग प्रमुख रूप से दिखाई देता है. लाल रंग न सिर्फ उत्साह और खुशी का प्रतीक है, बल्कि यह क्रिसमस के जश्न और उमंग को भी दर्शाता है, जिससे सैंटा की छवि और मजबूत होती चली गई.

सफेद रंग और बर्फ से जुड़ा संबंध

सैंटा क्लॉज की सफेद दाढ़ी और कपड़ों की सफेद बॉर्डर भी खास मायने रखती है. सफेद रंग को शुद्धता, पवित्रता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है. सैंटा की सफेद दाढ़ी उनकी उम्र, अनुभव और दयालु स्वभाव को दिखाती है. इसके अलावा सफेद रंग का संबंध बर्फ से भी है. क्रिसमस का मौसम ठंड और बर्फ से जुड़ा माना जाता है, खासकर यूरोपीय देशों में. इसी कारण सैंटा के कपड़ों में सफेद रंग को शामिल किया गया, ताकि वह क्रिसमस के मौसम से पूरी तरह मेल खा सके.

मार्केटिंग ने बनाई सैंटा की पक्की छवि

सैंटा क्लॉज की आज की पहचान बनाने में 20वीं सदी की मार्केटिंग ने बड़ी भूमिका निभाई. एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने अपने विज्ञापनों में सैंटा को लाल-सफेद कपड़ों में दिखाया, क्योंकि ये रंग उनके ब्रांड से मेल खाते थे. यह अभियान इतना सफल रहा कि सैंटा की यही छवि दुनिया भर में फैल गई. इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसी लुक को अपनाया. धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में सैंटा क्लॉज का मतलब ही लाल-सफेद कपड़ों वाला हंसमुख बूढ़ा बन गया, जो आज तक नहीं बदला.

