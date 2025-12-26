पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ क्यों नहीं खानी चाहिए, Video देखकर खुल जाएंगी आंखें

Viral Video: अक्सर जब लोग सर्दियों में पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो उस प्लान में सबसे एक्साइटिड होती है पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ. मनाली, शिमला या कश्मीर घूमने जाते हैं तो वहां बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते हैं, इस दौरान कुछ लोग बर्फ को खाने या पीने की भी सोचते हैं कुछ लोग अपनी ड्रिंक को चिल्ड करने के लिए उसी बर्फ को यूज करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान से गिरने वाली बर्फ खाना कितना खतरनाक हो सकता है. एक लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इसकी सच्चाई बताई. चलिए जानते हैं बर्फ को पिघलाने पर क्या मिला.

किसने शेयर किया वीडियो?

क्या आपने कभी सोचा है कि जो बर्फ हम अपने घर में जमाते हैं उसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसमान से गिरने वाली नेचुरल बर्फ को क्यों नहीं खाते हैं. इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @thedailynelly नाम के हैंडल से वीडियो शेयर किया गया. जिसमें महिला ने आसमान से गिरी ताजा बर्फ की असलियत को सबके सामने रख दिया.

यह भी पढ़ें: चींटियां भी होती हैं डॉक्टर! इंसानों की तरह कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी

Add Zee News as a Preferred Source

बर्फ पिघलने पर क्या दिखा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला बाहर गिरी बर्फ को पहले जमा करती है और फिर उसे एक पैन में रखकर गैस पर पिघलाना शुरू करती है. गैर पर जैसे जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुआ तो महिला की आंखें फटी की फटी रह गई. बर्फ के पानी में काली गंदगी नजर आ रही थी. इसके अलावा धूल के कण, किटाणु जैसे चीजें नजर आती हैं. जो बर्फ बाहर से एकदम साफ और सफेद दिखाई दे रही थी उसके अंदर कितनी गंदगी छिपी थी.

क्या बोले एक्सपर्ट?

दरअसल, जो बर्फ आसमान से गिरती है वो शुरुआत में तो शुद्ध होती है, लेकिन उसके बाद वो हवा में यात्रा करते, जमते समय, धूल, इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जैसी चीजों से गंदी हो जाती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.