बॉर्डर के तारों पर क्यों लटकायी जाती हैं कांच की खाली बोतलें? दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी और हो जाएगा 'खेल'

Glass Bottle Fence On Indian Border: भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारी सीमाएं कहीं अभेद्य जंगलों से घिरी हैं, तो कहीं बर्फीले पहाड़ों से. इन दुर्गम रास्तों पर जहां आधुनिक सेंसर और महंगे कैमरों का नेटवर्क बिछाना तकनीकी और आर्थिक रूप से बड़ी चुनौती है, वहां भारतीय जवानों की सूझबूझ काम आती है. सुरक्षाबलों ने कटीले तारों पर कांच की खाली बोतलें लटकाने का एक ऐसा सरल लेकिन अचूक फॉर्मूला अपनाया है, जो बिना किसी तामझाम के सीमा की सुरक्षा को पुख्ता करता है.

सन्नाटे को चेतावनी में बदलती कांच की खनक

यह 'लो-टेक' अलार्म सिस्टम ध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है. जैसे ही कोई घुसपैठिया या जंगली जानवर सीमा लांघने की कोशिश में इन तारों को छूता है, ये बोतलें आपस में टकराकर एक तेज खनक पैदा करती हैं. रात के अंधेरे में जहां आंखों से देख पाना मुश्किल होता है, वहां ये आवाजें जवानों के लिए 'सायरन' का काम करती हैं. यह खनक न केवल घुसपैठ की सूचना देती है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात प्रहरियों को तुरंत एक्शन मोड में ले आती है.

मौसम और बिजली की मोहताजी से परे

अटूट सुरक्षा हाई-टेक सुरक्षा उपकरणों की सबसे बड़ी कमजोरी बिजली, नेटवर्क और खराब मौसम होते हैं- भारी बर्फबारी या तूफान में अक्सर सेंसर काम करना बंद कर देते हैं. इसके विपरीत, कांच की बोतलों को न तो बैटरी की जरूरत है और न ही किसी सैटेलाइट सिग्नल की. ये शून्य लागत वाली बोतलें हर मौसम में, चौबीसों घंटे पूरी मुस्तैदी से काम करती हैं. यही कारण है कि तकनीक के इस युग में भी इन्हें सबसे भरोसेमंद 'बैकअप सुरक्षा' माना जाता है, जो कभी 'ऑफ' नहीं होती.

अनुभव और सादगी का बेजोड़ संगम

यह ट्रेडिशनल तरीका इस बात का सबूत है कि देश की सुरक्षा के लिए हमेशा करोड़ों के बजट की जरूरत नहीं होती; कभी-कभी सदियों पुराना अनुभव ही सबसे कारगर हथियार साबित होता है. खेतों और गांवों से निकला यह 'देसी जुगाड़' आज अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठियों और जानवरों की हलचल के बीच फर्क करने और अलर्ट रहने में मदद कर रहा है. ये समाधान अक्सर जटिल तकनीकों से कहीं अधिक टिकाऊ और प्रभावी होते हैं.