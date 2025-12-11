Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेGoogle पर क्यों रातोंरात 777 ने मचा दी हलचल? पूरी दुनिया रहस्यमयी नंबर का सच जानने के लिए बेचैन हो उठी

Google पर क्यों रातोंरात '777' ने मचा दी हलचल? पूरी दुनिया रहस्यमयी नंबर का सच जानने के लिए बेचैन हो उठी

Google Trends: गूगल ट्रेंड्स पर अचानक 777 क्यों ट्रेंड कर रहा है, इसका असली कारण कोई रहस्यमयी घटना नहीं बल्कि एयर फ्रांस के बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट से जुड़ा बड़ा बदलाव है. जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:25 AM IST
Google पर क्यों रातोंरात '777' ने मचा दी हलचल? पूरी दुनिया रहस्यमयी नंबर का सच जानने के लिए बेचैन हो उठी

Google Trends 777 Number: आज गूगल ट्रेंड्स खोलकर देखने वाले हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी है और वो है नंबर 777. पहली नजर में यह किसी रहस्य, मीम या अचानक वायरल हुई किसी इंटरनेट कहानी जैसा लग सकता था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली. यह उछाल असल में एयर फ्रांस की बड़ी एयरलाइन मूवमेंट से जुड़ा है, जिसका सीधा रिश्ता बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट से है.

क्या है बोइंग 777-300ER?

एयर फ्रांस ने घोषणा की है कि वह अपने प्रीमियम ‘La Première’ सर्विस वाले 777-300ER को कई नए लॉन्ग-हॉल रूट्स पर तैनात कर रहा है. इनमें अटलांटा, बोस्टन, ह्यूस्टन और तेल अवीव जैसे बड़े डेस्टिनेशन शामिल हैं. इस कदम से एयर फ्रांस की पेरिस चार्ल्स डी गॉल से उड़ने वाली रूट स्ट्रेटजी और मजबूत हो जाएगी. जैसे ही यह अपडेट सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग 777 सर्च करने लगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर नए प्रीमियम ट्रैवल अनुभव में क्या खास है. नए 777-300ER में अपग्रेडेड La Première सुइट्स और रिफ्रेश्ड बिजनेस क्लास शामिल हैं, जिनकी वजह से यह एयरक्राफ्ट आज चर्चा का केंद्र बन गया है.

कितना बढ़ रहा है प्रीमियम नेटवर्क?

एविएशन A2Z के अनुसार, इस विस्तार के बाद एयर फ्रांस का La Première नेटवर्क 40% तक बढ़ जाएगा. यह रणनीति साफ दिखाती है कि एयरलाइन अपने सबसे नए, चार-कैबिन वाले 777-300ER को हाई-डिमांड रूट्स पर तेजी से तैनात कर रही है. आने वाले महीनों में और एयरक्राफ्ट अपग्रेडेड इंटीरियर के साथ सर्विस में शामिल होंगे.

कब-कब शुरू हो रही हैं नई प्रीमियम उड़ानें?

इस विस्तार की समयसीमा भी तैयार है. 15 दिसंबर 2025 से तेल अवीव के लिए डेली La Première सर्विस शुरू होगी. 29 मार्च 2026 से अटलांटा जुड़ेगा, 6 जुलाई 2026 से ह्यूस्टन और 20 जुलाई 2026 से बोस्टन भी इस प्रीमियम नेटवर्क में शामिल हो जाएगा. हर रूट पर डिटेल्ड टाइमिंग भी तय कर दी गई है ताकि यात्रियों को और सुविधा मिल सके.

क्यों 777 बना आज का सबसे बड़ा गूगल ट्रेंड?

एयर फ्रांस के इन बड़े अपग्रेड्स और नए रूट ऐलान ने 777 नंबर को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में बदल दिया है. लोग जानना चाहते हैं कि नया 777-300ER अनुभव कैसा होगा और यही उत्सुकता 777 को ट्रेंड्स की चोटी तक ले गई है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

