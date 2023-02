Knowledge News: प्लास्टिक के स्टूल में छेद क्यों होता है? क्या आपको मालूम है इसकी वजह

Why there is a hole in Plastic stool: बहुत से लोगों की तरह क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है की प्लास्टिक के आने वाले सभी स्टूल (Plastic stool) के बीच जो एक छेद होता है, वो आखिर क्यों होता है? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है.

विज्ञान में छिपा है जवाब! प्लास्टिक के उत्पाद (Plastick Products) बनाने वाली फैक्ट्री चाहे ब्रैंडेड हो या फिर लोकल हर जगह प्लास्टिक प्रोडक्शन (Plastic Production) के लिए विज्ञान के सामान्य नियमों का पालन किया जाता है. ऐसे में स्टूल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रहा है उसके बीच में एक बड़ा सा छेद यानी होल जानबूझ कर इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि अक्सर जगह की कमी के चलते किसी का घर हो या दुकान अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है. अब अगर इन स्टूलों में छेद नहीं होगा तो वह एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे एयर प्रेशर (Air Pressure) और वैक्यूम (Vacuum) की वजह से उन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी. जाहिर है कि किसी के लिए भी इस तरह से उन्हें खींचना यानी अलग करना आसान नहीं होगा. इसलिए इस कारण की वजह से भी प्लास्टिक के स्टूल में छेद रखा जाता है. एक वजह ये भी इसके साथ ही अगर कोई ज्यादा वजन वाला शख्स अगर किसी स्टूल पर खड़ा है और फिर भी वो स्टूल आसानी से नहीं टूटा तो उसके पीछे भी उस स्टूल में बने छेद की अहम भूमिका होती है. वहीं इसके पीछे की एक और अहम वजह आप इसे भी मान सकते हैं क्योंकि हर स्टूल में एक छेद छोड़ देने से कुछ मैटेरियल यानी कुछ प्लास्टिक की बचत भी हो जाती है.