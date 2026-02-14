Advertisement
शहर छोड़ गांव में बसा ये रईस! ₹8 करोड़ में खरीदा ऐसा 'सपनों का महल' जिसे देख नहीं होगा यकीन

शहर की भागदौड़ और तनाव छोड़कर एक अमेरिकी वकील ने इटली के शांत गांव में 250 साल पुराना फार्महाउस खरीदा. करीब ₹8 करोड़ की इस ऐतिहासिक संपत्ति के साथ उन्होंने सुकून, विरासत और धीमी जीवनशैली को चुना.

Feb 14, 2026
आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहां लोग बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, वहीं एक अमेरिकी वकील ने उल्टा रास्ता चुना. ऊंची इमारतें, ट्रैफिक और तनाव छोड़कर उन्होंने इटली के शांत गांव में अपना नया ठिकाना बना लिया. करीब ₹8 करोड़ की लागत से खरीदी गई यह ऐतिहासिक संपत्ति कोई साधारण घर नहीं, बल्कि 250 साल पुराना सपनों का महल है. हरे-भरे खेत, पहाड़ों की गोद और सदियों पुरानी विरासत यह कहानी सिर्फ घर खरीदने की नहीं, बल्कि ज़िंदगी को नए सिरे से जीने के फैसले की है.

अमेरिका से इटली तक

डेनवर में वकालत करने वाले वीटो एंड्रिया रैकानेली ने अपने परिवार के साथ अमेरिका छोड़कर इटली में बसने का बड़ा फैसला लिया. उनके पूर्वज एक सदी पहले इटली से अमेरिका गए थे, और अब उन्होंने उसी यात्रा को उलट दिया. पत्नी लिन और दो बच्चों के साथ अगस्त 2024 में वे Tuscany के ग्रामीण इलाके पहुंचे. उनका मानना था कि बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल, खुली हवा और सक्रिय जीवनशैली शहर से बेहतर है. परिवार पहले भी इटली घूम चुका था और यहां के लोग, संस्कृति और प्रकृति उन्हें हमेशा आकर्षित करती रही.

 250 साल पुराना फार्महाउस बना नया ठिकाना

रैकानेली ने सस्ते घर की बजाय इतिहास और जगह को तरजीह दी. उन्होंने Radicondoli गांव के पास, Siena के नज़दीक एक भव्य एस्टेट खरीदी. यह संपत्ति 1750 के आसपास की मानी जाती है, जो कभी एक आत्मनिर्भर ग्रामीण बस्ती थी. पांच हेक्टेयर ज़मीन, स्विमिंग पूल और नेचर रिज़र्व के करीब स्थित यह फार्महाउस फिलहाल रिनोवेशन में है. परिवार एक हिस्से में रह रहा है, जबकि बाकी हिस्सों को पुराने वैभव के साथ संवारने का काम जारी है.

 सिर्फ घर नहीं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत

इस परिवार के लिए यह सौदा सिर्फ रियल एस्टेट निवेश नहीं, बल्कि विरासत से जुड़ाव और धीमी, सुकूनभरी ज़िंदगी की ओर कदम है. गांव की मजबूत कम्युनिटी, खुला वातावरण और प्रकृति से जुड़ाव ने उन्हें यकीन दिलाया कि यही सही जगह है. ऑनलाइन एस्टेट देखने के बाद जब वे मौके पर पहुंचे, तो उसी दिन खरीदने का फैसला कर लिया. शहर की चमक-दमक छोड़कर खेतों, पहाड़ियों और इतिहास के बीच बसना—यह कहानी बताती है कि असली अमीरी कभी-कभी शांति और अपनापन होता है.

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

Italian countrysideTuscanyhistoric farmhouseRadicondoliSiena

