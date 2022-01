आखिर हथिनी का दूध क्यों पीने लगी ये बच्ची? वजह जानकर आपके भी होश हो जाएंगे फाख्ता

Girl Drinking Elephant Milk Viral Video: आम तौर पर लोग गाय, बकरी, भैंस जैसे घरेलू जानवरों के दूध का सेवन करते हैं, लेकिन असम के गोलाघाट जिले में एक बच्ची ने एक हथिनी का दूध पिया, जिससे हर कोई एक पशु मां और एक इंसान के बच्चे के बीच प्यार की शानदार बंधन का गवाह बन गया. वायरल हुए इस वीडियो में तीन साल की हर्षिता बोरा अपने घर के आंगन में हथिनी के साथ खेल रही है और उसका दूध पी रही है.

वीडियो के अनुसार, हर्षिता हथिनी को दूध पिलाने के लिए कह रही थी और जंबो ने उसकी बात मान ली और छोटी बच्ची को अपना दूध पीने की अनुमति दी. लड़की की बड़ी बहन और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने इस घटना को देखा और लड़की का उत्साह बढ़ाया. पड़ोसियों के मुताबिक हर्षिता हथिनी को 'बीनू' कहकर बुलाती है और अक्सर उससे खेलती नजर आती है.

Love knows no boundaries, toddler girl drinks milk from elephant pic.twitter.com/xMyUvEUwkB

— Somatirtha Purohit (@somatirtha) January 30, 2022