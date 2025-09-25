Apple की परमानेंट नौकरी क्यों छोड़ दी? इंडियन टेक इंजीनियर के इस फैसले से सोच में पड़ा हर भारतीय

Indian Techie Quits Apple Job: भारतीय मूल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मयूर पी ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल बना दिया है. मयूर ने Apple जैसी दिग्गज टेक कंपनी की सुरक्षित और शानदार नौकरी को अलविदा कह दिया लेकिन वजह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे.

मयूर ने अपने LinkedIn पोस्ट में लिखा, "मैंने Apple छोड़ा. न इसलिए कि मुझे वह पसंद नहीं था, न इसलिए कि मुझे वहां कुछ सीखने को नहीं मिला. बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और रिस्क लेना जरूरी है." उन्होंने आगे लिखा कि वे अब अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं. ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर कभी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो यही सही वक्त है.

लिंक्डइन पोस्ट पर लोगों ने क्या लिखा?

लिंक्डइन पर मयूर की पोस्ट को हजारों लोगों ने पढ़ा और उस पर ढेरों रिएक्शन आए. ज्यादातर लोगों ने उनके साहसिक फैसले की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "अगर अभी नहीं, तो फिर कब? रिस्क लेने का यही सही समय है." दूसरे ने कहा, "बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आप आगे क्या करते हैं, देखने का इंतजार रहेगा." तीसरे ने तारीफ करते हुए लिखा, "ये बहुत बहादुरी वाला कदम है. Apple जैसी कंपनी छोड़ना आसान नहीं होता." किसी ने लिखा, "आपकी यह जर्नी प्रेरणादायक है. 100% सपोर्ट है आपका." इन रिएक्शनों से साफ है कि आज के युवा सिर्फ सुरक्षित नौकरी नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी सोचने लगे हैं.

कौन हैं मयूर पी और उनका प्रोफेशनल सफर?

मयूर पी ने अपनी स्कूली पढ़ाई सूरत के रेयान इंटरनेशनल स्कूल से की और 12वीं कक्षा जीडी गोयनका से पूरी की. करियर की शुरुआत के बाद उन्होंने कई कंपनियों में काम किया और आखिरकार पहुंचे Apple जैसी टॉप टेक कंपनी में. Apple में मयूर ने करीब चार साल तक काम किया और अब वे सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान लेकिन संभावनाओं से भरी राह पर निकल पड़े हैं. यह फैसला साहसिक है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. मयूर का कहना है कि अगर आप कभी भी ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद यह आपका संकेत हो सकता है. लेकिन जरूरी है कि आप खुद को समझें, रिस्क के लिए तैयार रहें और सिर्फ ट्रेंड देखकर ऐसा कदम न उठाएं.