विदेश में जाकर Indian Railways को क्यों मिस करने लगा ये भारतीय? वजह जानकर हर कोई हुआ 'भौचक्का'

Indian Railways: यूरोप घूमने गए भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक के साथ कुछ ऐसा हुआ. उन्होंने ट्रेन में 5 यूरो यानी करीब 500 रुपये की पानी की बोतल खरीदी और यह अनुभव सोशल मीडिया पर धमाल मचा गया. वीडियो की शुरुआत होती है प्रतीक से जो ट्रेन में बैठे पानी पी रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:21 AM IST
Indian Vlogger: कहते हैं कि भारतीय जहां भी जाएं, उनकी आईआरसीटीसी वाली यादें साथ जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ यूरोप घूमने गए भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक के साथ. उन्होंने ट्रेन में 5 यूरो यानी करीब 500 रुपये की पानी की बोतल खरीदी और यह अनुभव सोशल मीडिया पर धमाल मचा गया. वीडियो की शुरुआत होती है प्रतीक से जो ट्रेन में बैठे पानी पी रहे हैं. तभी उनकी पत्नी कैमरे के पीछे से मजाक में पूछती हैं, “प्रतीक, बताओ जरा, ये बोतल कितने की आई?” जवाब में वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, “ये मेरी जिंदगी का सबसे महंगा पानी है!”

क्यों यूरोपीय ट्रेन ने दिला दी भारतीय ट्रेनों की याद?

प्रतीक बताते हैं कि भारत में तो हर दो मिनट में कोई न कोई चाय, चिप्स या पानी बेचने वाला आ ही जाता है, लेकिन यूरोप में चार घंटे तक बैठने के बाद भी कोई वेंडर नजर नहीं आया. उन्होंने कहा, “इंडिया में लोग बोलते हैं बार-बार क्यों बेचने आते हैं, अब समझ आया वो कितने काम के हैं!”

 

 

एक बोतल पानी के लिए जाना पड़ा रेस्टोरेंट

चार घंटे के सफर के बाद प्रतीक और उनकी पत्नी को पता चला कि ट्रेन के बीच वाले डिब्बे में एक रेस्टोरेंट है. वहां जाकर उन्होंने एक पानी की बोतल ली, जिसकी कीमत थी 5 यूरो यानी 500 रुपये. इसमें से 0.5 यूरो केवल बोतल की सिक्योरिटी डिपॉज़िट थी, जो वापसी पर रिफंड मिलती. प्रतीक ने मजाक में कहा, “अब मैं पानी पीकर बोतल लौटाने जा रहा हूं.”

इंटरनेट पर मच गया हंसी का तूफान

वीडियो के कैप्शन में प्रतीक ने लिखा, “इंडिया की ट्रेन की याद आ गई, कोई पॉपकॉर्न बेचने भी नहीं आया.” वीडियो वायरल होते ही भारतीय यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार बातें लिखीं. किसी ने कहा, “एम्सटर्डम में तो हमें 9 यूरो में बोतल मिली थी, सस्ती पड़ी तुम्हें!” तो किसी ने गर्व से लिखा, “पूरे यूरो ट्रिप में एक भी बोतल नहीं खरीदी!” कुछ यूजर्स ने भारतीय ट्रेनों की तुलना यूरोप से की. एक ने लिखा, “हाइजीन और सैलरी भी देख लो जरा.” जबकि कई ने माना कि भारत की रेल सेवाएं यात्रियों को जितनी सुविधाएं देती हैं, वो कहीं और मुश्किल है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Indian railways

Trending news

