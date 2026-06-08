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यहां पुरुष करते हैं 'घूंघट', शादी के बाद पत्नी के घर जाता है दूल्हा; जानिए क्या है इस अनोखी परंपरा का राज

Tuareg Tribe Men Wear Veil: अफ्रीका के विशाल सहारा रेगिस्तान में रहने वाली तुआरेग जनजाति में आज भी 25 साल के पुरुषों को अपने चेहरे और सिर को नीले रंग के खास कपड़े से ढकना होता है. इसको वहां की भाषा में ‘टैगेलमस्ट’ कहा जाता है. इसके साथ यहां शादी के बाद पुरुष अपने घर में नहीं रहता, बल्कि वह पत्नी के घर जाकर शिफ्ट हो जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:09 AM IST
यहां पुरुष करते हैं 'घूंघट', शादी के बाद पत्नी के घर जाता है दूल्हा; जानिए क्या है इस अनोखी परंपरा का राज
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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