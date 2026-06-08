यहां पुरुष करते हैं 'घूंघट', शादी के बाद पत्नी के घर जाता है दूल्हा; जानिए क्या है इस अनोखी परंपरा का राज

भारत और कई अन्य देशों में आमतौर पर महिलाएं घूंघट या पर्दा करती हैं, लेकिन तुआरेग समाज में यह पूरी तरह उल्टा है. यहां पुरुष अपने चेहरे और सिर को नीले रंग के खास कपड़े से ढकते हैं, जिसे वहां की भाषा में ‘टैगेलमस्ट’ कहा जाता है. यह कपड़ा न सिर्फ उनकी सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि रेगिस्तान की तेज धूप, धूल और रेत से उनका बचाव करता है. यहां लड़के जब 25 साल के होते हैं, तभी उन्हें यह घूंघट पहनाया जाता है. इसके बाद ही वे किसी भी सार्वजनिक जगह पर हमेशा चेहरा ढककर रखते हैं. इसी वजह से इन्हें सहारा के नीले पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि समय-समय के साथ इस कपड़े का नीला रंग उनके चेहरे पर भी उतर आता है, जिससे उनकी पहचान और भी खास बन जाती है.