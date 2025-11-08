Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

पहले आगरा फिर काबुल... आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर की लाश दो बार दफनाई गई? वजह जानकर दंग रह जाएंगे!

Mughal Story: मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बेटी गुलबदन बेगम ने 14 साल बाद अवशेष काबुल ले जाकर दफन कराए. आज उसका असली मकबरा “बाग-ए-बाबर” में स्थित है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:42 PM IST
पहले आगरा फिर काबुल... आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर की लाश दो बार दफनाई गई? वजह जानकर दंग रह जाएंगे!

Mughal Story: इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है. मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का दो बार दफनाया जाना भी उन्हीं में से एक रहस्य है. बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, मगर उसकी अंतिम मंज़िल भारत नहीं, बल्कि काबुल बनी. उसकी मौत के बाद पहले उसे आगरा में यमुना किनारे दफनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उसका पार्थिव शरीर दोबारा निकाला गया और अफगानिस्तान के काबुल में दफन किया गया. आखिर मुगल बादशाह की लाश को दो बार दफनाने की क्या वजह थी? आइए जानते हैं इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी.

 बाबर की मौत और आगरा में पहला दफन

बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था. उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और मुगल साम्राज्य की नींव रखी. उसकी मृत्यु के बाद उसे यमुना किनारे बने आराम बाग में दफनाया गया, जिसे अब “राम बाग” कहा जाता है. हालांकि, यह दफन उसकी इच्छा के विपरीत था. बाबर ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उसे काबुल की धरती में दफनाया जाए, जहां उसकी कई यादें बसी थीं. लेकिन उस समय की राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसके बेटे हुमायूं ने तत्काल उसे काबुल ले जाने के बजाय आगरा में ही दफन करना उचित समझा.

 अंतिम इच्छा और बेटी का संकल्प

बाबर की कब्र को काबुल में स्थानांतरित करने की सबसे बड़ी वजह उसकी अंतिम इच्छा थी. उसे काबुल के बगीचों और प्राकृतिक सुंदरता से गहरा प्रेम था. उसने अपनी आत्मकथा ‘बाबरनामा’ में काबुल के पहाड़ों और बागों की कई बार तारीफ की थी. बाद में उसकी बेटी गुलबदन बेगम, जिसने ‘हुमायूंनामा’ लिखा, ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई. जब हुमायूं ने भारत में अपनी सत्ता स्थिर कर ली, तब गुलबदन बेगम के आग्रह पर बाबर के अवशेष काबुल ले जाए गए और वहां फिर से दफन किए गए.

 काबुल में बाबर का असली घर, बाग-ए-बाबर

काबुल में बाबर का मकबरा आज “बाग-ए-बाबर” के नाम से प्रसिद्ध है. इसे अफगानिस्तान की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है. यहां बाबर के सम्मान में एक विशाल बाग बनाया गया है, जिसकी वास्तुकला फ़ारसी और इस्लामी शैली का मिश्रण है. यह जगह न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. कहा जाता है कि बाबर की आखिरी इच्छा थी, “मुझे उस मिट्टी में सुलाना जहां से मेरी पहचान शुरू हुई.” यही वजह थी कि मौत के सालों बाद भी उसका सफर आगरा से काबुल तक जारी रहा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Mughal emperor

Trending news

