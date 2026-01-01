Advertisement
इस शहर को कहा जाता था पापों का शहर! जानें कैसे मिली कुदरत की सजा

इस शहर को कहा जाता था पापों का शहर! जानें कैसे मिली कुदरत की सजा

Port Royal City Story: पोर्ट रॉयल (Port Royal) नाम का एक ऐसा शहर जिसकी कहानी काफी डरावरी है. जहां, अपराध, धंधा, जुआ, हिंसा, अय्याशी के ​लिए जाना जाता था. इस शहर को पापों का ऐसी सजा मिली जो आज भी इतिहास में दर्ज है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:06 PM IST
Port Royal City: जब पापों के शहर की बात होती है तो सबसे पहले लास वेगास(Las Vegas) का नाम आता है जो कि अमेरिका के नेवादा राज्य की एक पॉपुलर सिटी है. इसे 'सिन सिटी' (Sin City) भी कहते हैं और ये 'दुनिया की मनोरंजन राजधानी' (Entertainment Capital of the World) के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक ऐसा भी शहर था जिसे पापों को शहर कहा जाता था जो अपने ऐशो-आराम और अय्याशी के लिए जाना जाता था. इस शहर का नाम पोर्ट रॉयल (Port Royal), जो आज के जमैका में स्थित था. चलिए पोर्ट रॉयल सिटी के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं.

कैसे बना अय्याशी का केंद्र?
पोर्ट रॉयल जमैका का एक ऐतिहासिक शहर था जो 17वीं सदी में ऐशो-आराम, अय्याशी और दुनिया के सबसे पापी शहर के रूप में कुख्यात था. इस शहर की कहानी इतनी डरावरी है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए जानते हैं इस शहर को कुदरत की क्या सजा मिली. दरअसल, पोर्ट रॉयल ब्रिटिश साम्राज्य का एक अमीर बंदरगाह शहर था. यहां पर समुद्री जहाजों का बड़ा केंद्र था. यहां पर बड़े बड़े व्यापारी और नाविक आते थे. ये शहर सोना चांदी और धन के साथ साथ गंदे कामों के लिए भी जाना जाता था.
कौन से कामों के लिए जाना जाता था ये शहर?
जानकारी के अनुसार, पोर्ट रॉयल में उस जमाने में गली गली शराबखाने खुले हुए थे और जुआ भी सरेआम खेला जाता था. इसके अलावा चोरी, जिस्म का धंधा, हिंसा और अपराध अपने चर्म पर था. इसी लिए इसे सबसे पापी शहर माना जाता था. यहां धर्म, मानवता, संस्कार, नैतिकता और कानून जैसे शब्द मजाक थे. ये शहर कुख्यात समुद्री सुटेरों का अड्डा बन गया था.
किसे मिली यहां के लोगों को सजा?
यहां पर गंदे काम इतने बढ़ चुके थे कि धार्मिक लोग और पादरी चेतावनी देते थे कि इन पापों को अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और पूरा शहर गंदगी में लिपटा रहा. 7 जून 1692 में अचानक तेज भुकंप आया और भुकंप इतना भयानक था कि शहर का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया. चारों ओर मलबा नजर आ रहा था, हजारों जिंदगियां काल के गर्त में समा गईं. वहां के लोगों ने इस हादसे को एक सजा के तौर पर देखा. ऐसा कहा गया कि जो पाप यहां सालों से किए जा रहे थे ये उसी की सजा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

