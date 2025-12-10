जुहू बीच पर समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce; वजह जानकर आप भी कहेंगे, ओह...

मुंबई के जुहू बीच पर टहलते हुए लोग आमतौर पर स्टॉल, चाट-पकौड़ी, फोटो खिंचवाते पर्यटक और समुद्र की लहरों की आवाज देखते-सुनते हैं. लेकिन हाल ही में यहां आने वाले लोगों को ऐसा नज़ारा दिखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. लहरों के बीच एक चमकदार पर्पल Rolls-Royce समुद्र में तैरती दिखाई दी, जैसे करोड़ों की ये लग्जरी कार सड़क छोड़कर सीधे पानी पर दौड़ रही हो. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आते ही लोग हैरान हो गए, लेकिन असली सच्चाई जानने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली.

समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce

जुहू बीच का यह अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में पर्पल Rolls-Royce पानी में ऐसे घूमती दिखती है, जैसे वह एक असली लग्जरी सेडान हो. लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक कार समुद्र में कैसे चल सकती है. लेकिन बाद में सामने आया कि यह कार वास्तव में कोई गाड़ी नहीं, बल्कि कार-शेप्ड स्पीडबोट है, जिसके डिजाइन में Rolls-Royce जैसा लंबा बोनट, ग्रिल और चौकोर रियर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर स्पीडबोट को “कार इन द सी” नाम दिया गया है और इसे पानी में चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इस अनोखे आइडिया के पीछे हैं वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर प्रमोद पवार, जिन्हें यह प्रेरणा दुबई की ट्रिप के दौरान मिली. वहां उन्होंने ऐसी ही कार-थीम वाली बोट्स देखीं और सोचा कि मुंबई में भी पर्यटकों को कुछ नया और लग्जरी अनुभव दिया जा सकता है. भारत लौटकर उन्होंने स्केच, डिजाइन और पूरी प्लानिंग की और स्थानीय समुद्री परिस्थितियों के हिसाब से इसे तैयार किया.

लग्जरी फीचर्स वाली 5-सीटर बोट

इस स्पीडबोट को महाराष्ट्र के समुद्री हालात के अनुसार मॉडिफाई किया गया है. सुरक्षा मानकों से लेकर ज्वार-भाटे तक सब पर ध्यान देकर इसे तैयार किया गया है. यह 5-सीटर बोट 1.8 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जा सकती है. इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम, लग्जरी इंटीरियर और पानी से लौटने वालों के लिए शॉवर तक की सुविधा है. ऑपरेटर टीम का कहना है कि उनका मकसद लोगों को देश में ही इंटरनेशनल वॉटरक्राफ्ट एक्सपीरियंस देना है. टीम अब भविष्य में Ferrari जैसी कार थीम वाली बोट लाने की भी तैयारी में है, जिससे पर्यटकों को और विकल्प मिल सकें.