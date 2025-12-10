Advertisement
trendingNow13036476
Hindi Newsजरा हटकेजुहू बीच पर समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce; वजह जानकर आप भी कहेंगे, ओह...

जुहू बीच पर समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce; वजह जानकर आप भी कहेंगे, ओह...

जुहू बीच पर समुद्र में तैरती दिखी पर्पल Rolls-Royce असली कार नहीं, बल्कि रोल्स-रॉयस जैसी दिखने वाली कार-शेप्ड स्पीडबोट है. दुबई से प्रेरित यह 5-सीटर लग्जरी बोट खूब वायरल हो रही है और पर्यटकों को इंटरनेशनल अनुभव दे रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुहू बीच पर समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce; वजह जानकर आप भी कहेंगे, ओह...

मुंबई के जुहू बीच पर टहलते हुए लोग आमतौर पर स्टॉल, चाट-पकौड़ी, फोटो खिंचवाते पर्यटक और समुद्र की लहरों की आवाज देखते-सुनते हैं. लेकिन हाल ही में यहां आने वाले लोगों को ऐसा नज़ारा दिखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. लहरों के बीच एक चमकदार पर्पल Rolls-Royce समुद्र में तैरती दिखाई दी, जैसे करोड़ों की ये लग्जरी कार सड़क छोड़कर सीधे पानी पर दौड़ रही हो. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आते ही लोग हैरान हो गए, लेकिन असली सच्चाई जानने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली.

समुद्र में तैरती दिखी Rolls-Royce 

जुहू बीच का यह अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में पर्पल Rolls-Royce पानी में ऐसे घूमती दिखती है, जैसे वह एक असली लग्जरी सेडान हो. लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर एक कार समुद्र में कैसे चल सकती है. लेकिन बाद में सामने आया कि यह कार वास्तव में कोई गाड़ी नहीं, बल्कि कार-शेप्ड स्पीडबोट है, जिसके डिजाइन में Rolls-Royce जैसा लंबा बोनट, ग्रिल और चौकोर रियर दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर   स्पीडबोट को “कार इन द सी” नाम दिया गया है और इसे पानी में चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इस अनोखे आइडिया के पीछे हैं वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर प्रमोद पवार, जिन्हें यह प्रेरणा दुबई की ट्रिप के दौरान मिली. वहां उन्होंने ऐसी ही कार-थीम वाली बोट्स देखीं और सोचा कि मुंबई में भी पर्यटकों को कुछ नया और लग्जरी अनुभव दिया जा सकता है. भारत लौटकर उन्होंने स्केच, डिजाइन और पूरी प्लानिंग की और स्थानीय समुद्री परिस्थितियों के हिसाब से इसे तैयार किया. 

लग्जरी फीचर्स वाली 5-सीटर बोट

इस स्पीडबोट को महाराष्ट्र के समुद्री हालात के अनुसार मॉडिफाई किया गया है. सुरक्षा मानकों से लेकर ज्वार-भाटे तक सब पर ध्यान देकर इसे तैयार किया गया है. यह 5-सीटर बोट 1.8 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जा सकती है. इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम, लग्जरी इंटीरियर और पानी से लौटने वालों के लिए शॉवर तक की सुविधा है. ऑपरेटर टीम का कहना है कि उनका मकसद लोगों को देश में ही इंटरनेशनल वॉटरक्राफ्ट एक्सपीरियंस देना है. टीम अब भविष्य में Ferrari जैसी कार थीम वाली बोट लाने की भी तैयारी में है, जिससे पर्यटकों को और विकल्प मिल सकें.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

boat carRolls-Royce speedboat

Trending news

पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?