Advertisement
trendingNow13022376
Hindi Newsजरा हटके

9 लाख रुपये लेकर करवाई नाक की सर्जरी, 'खूबसूरत' दिखने लगी तो पत्नी ने पति को दे दिया तलाक

US Influencer Viral News: फिलाडेल्फिया की डेविन ऐकेन ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई, जिसके लिए उन्होंने 9 लाख रुपये खर्च किए. सर्जरी के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपनी दुखी शादी को खत्म कर दिया. अब वह खुश और स्वतंत्र महसूस कर रही हैं, साथ ही अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर रही हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 लाख रुपये लेकर करवाई नाक की सर्जरी, 'खूबसूरत' दिखने लगी तो पत्नी ने पति को दे दिया तलाक

Devin Aiken viral: फिलाडेल्फिया की 30 वर्षीय डेविन ऐकेन ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने नवंबर 2024 में उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी (राइनोप्लास्टी) करवाई, जिसकी लागत करीब 11,000 डॉलर वहीं रुपये में लगभग (9 लाख रुपये) थी. इस सर्जरी ने न केवल उनकी नाक का आकार बदला, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. ऐकेन ने बताया कि सर्जरी के बाद उन्हें अपनी "सबसे बड़ी असुरक्षा" से मुक्ति मिली और उन्होंने अपनी सात साल पुरानी दुखी शादी को भी खत्म करने की हिम्मत जुटाई.

राइनोप्लास्टी के बाद का बदलाव

सर्जरी के बाद ऐकेन ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवर्तन की कहानी शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई. उनका वीडियो टिकटॉक पर 4.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. ऐकेन ने कहा, "मैं अब बहुत खुश महसूस करती हूं और जानती हूं कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी खुशी से जी सकती हूं." 

Add Zee News as a Preferred Source

डेविन ऐकेन का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा. मिडिल स्कूल में उनकी उभरी हुई नाक के कारण सहपाठियों ने उनका मजाक उड़ाया. उन्हें चिढ़ाया गया और ताने मारे गए, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ और वे अवसाद का शिकार हो गईं. इसके कारण उन्होंने 23 साल की उम्र में जल्दबाजी में एक रिश्ते में बंधने का फैसला किया जो बाद में उनके लिए बोझ बन गया. उन्होंने बताया कि उनके पूर्व पति को उनकी नाक पसंद थी, लेकिन लगातार बहस और मतभेदों ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया.

सर्जरी के बाद तलाक और नई शुरुआत

सर्जरी के बाद डेविन को लगा कि अब उन्हें अपनी शादी को खत्म कर आगे बढ़ने का समय आ गया है. तलाक के बाद वह अब अपनी नई नाक और आजादी के साथ जीवन को जी रही हैं. ऐकेन ने बताया कि वह अब डेटिंग कर रही हैं और पूरी तरह से खुश हैं. उनके फॉलोअर्स ने उनकी खूबसूरती की तुलना मशहूर हस्तियों जैसे बेला हदीद और सेलीन डायोन से की है.

तलाक के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि

ऐकेन की तरह कई लोग तलाक के बाद आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 82% लोग अपने जीवनसाथी से अलग होने के बाद खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं. ऐकेन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अपने लिए सही फैसले लेने से कैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

US InfluencerDevin Aiken

Trending news

Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA
DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे
DNA
DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे