Advertisement
trendingNow13124851
Hindi Newsजरा हटकेदिव्यांग पति को अपने हाथों से खाना खिलाते दिखी वाइफ, इमोशनल कर देगा इस कपल का वीडियो

दिव्यांग पति को अपने हाथों से खाना खिलाते दिखी वाइफ, इमोशनल कर देगा इस कपल का वीडियो

Wife Feeding Her Disabled Husband: शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो लोगों के दिलों को छू रहा है. जब सब बाराती खाना खा रहे थे, तब एक वाइफ अपने दिव्यांग पति को अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आई. आप भी देखें ये इमोशन कर देने वाला वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिव्यांग पति को अपने हाथों से खाना खिलाते दिखी वाइफ, इमोशनल कर देगा इस कपल का वीडियो

Shadi Ka Video: पति-पत्नी गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं. जो वैवाहिक जीवन में संतुलन, आपसी समझ और सहयोग से घर-गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते हैं. शादी में आए एक प्यारे कपल का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. जिसे देख यूजर्स पत्नी की खूब तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, जब सब शादी में एन्जॉय कर रहे थे. तब ये वाइफ अपने दिव्यांग पति के लिए खाना लेकर आई और अपने हाथों से खिलाया. ये नजारा किसी ने कैमरे में कैद कर लिया. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पति दोनों हाथों से असहाय है. देखने पर लगता है शायद उनके हाथ कटे हुए हैं. ऐसे में पत्नी जश्न और भीड़ के बीच जाती है और प्लेट में खाना लगाकर लाती है. उसके बाद पत्नी अपने पति को बड़े प्यार से खाना खिलाती है. ये भावुक वीडियो यूजर्स को इमोशनल कर रहा है. यूजर्स इसे निस्वार्थ प्रेम और साझेदारी का उदाहरण बता रहे हैं. ये पल बताता है कि सच्चा प्यार रोजमर्रा के व्यवहार में झलकता है.

यह भी पढ़ें: ये है ग्रामीण महिलाओं का संघर्ष, मासूम को घास के साथ बांधकर ले जाने पर मजबूर हुई मां

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस प्यार को देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @lndiannews नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4.9 मिलियन लोग देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 4.3 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक भी कर चुके हैं. यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये महिला नहीं रानी है.' किसी ने पति के इंतजार की तारीफ की, तो किसी ने महिला को अर्धांगिनी का सही उदाहरण बताया. एक यूजर ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ लिखा, 'देवी है देवी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नशीब वालों को ही रानी मिलती है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

True Lovedisabled husbandviral

Trending news

क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम