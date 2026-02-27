दिव्यांग पति को अपने हाथों से खाना खिलाते दिखी वाइफ, इमोशनल कर देगा इस कपल का वीडियो

Shadi Ka Video: पति-पत्नी गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं. जो वैवाहिक जीवन में संतुलन, आपसी समझ और सहयोग से घर-गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाते हैं. शादी में आए एक प्यारे कपल का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. जिसे देख यूजर्स पत्नी की खूब तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, जब सब शादी में एन्जॉय कर रहे थे. तब ये वाइफ अपने दिव्यांग पति के लिए खाना लेकर आई और अपने हाथों से खिलाया. ये नजारा किसी ने कैमरे में कैद कर लिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पति दोनों हाथों से असहाय है. देखने पर लगता है शायद उनके हाथ कटे हुए हैं. ऐसे में पत्नी जश्न और भीड़ के बीच जाती है और प्लेट में खाना लगाकर लाती है. उसके बाद पत्नी अपने पति को बड़े प्यार से खाना खिलाती है. ये भावुक वीडियो यूजर्स को इमोशनल कर रहा है. यूजर्स इसे निस्वार्थ प्रेम और साझेदारी का उदाहरण बता रहे हैं. ये पल बताता है कि सच्चा प्यार रोजमर्रा के व्यवहार में झलकता है.

यह भी पढ़ें: ये है ग्रामीण महिलाओं का संघर्ष, मासूम को घास के साथ बांधकर ले जाने पर मजबूर हुई मां

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्यार को देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @lndiannews नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4.9 मिलियन लोग देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 4.3 लाख से ज्यादा यूजर्स लाइक भी कर चुके हैं. यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये महिला नहीं रानी है.' किसी ने पति के इंतजार की तारीफ की, तो किसी ने महिला को अर्धांगिनी का सही उदाहरण बताया. एक यूजर ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ लिखा, 'देवी है देवी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नशीब वालों को ही रानी मिलती है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.