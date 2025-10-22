Advertisement
trendingNow12970942
Hindi Newsजरा हटके

कांच के डिब्बे में रखी पति की अस्थियों में छुपा था ये राज! सोशल मीडिया पर वायरल हो गए फोटो

Viral News: महिला ने अपने पति की अस्थियों को कांच के कंटेनर में रखा था, अब उस राख में ऐसी चीज दिखी है जिसे देखकर सबके होश उड़े हुए हैं. महिला के भाई ने सोशल मीडिया पर अस्थियों की फोटो शेयर किए हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांच के डिब्बे में रखी पति की अस्थियों में छुपा था ये राज! सोशल मीडिया पर वायरल हो गए फोटो

Viral News: जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, ऐसे में जो उनके सबसे करीब होते हैं या जो फैमिली मेंबर होते हैं वे अपने प्रियजनों की यादों को संजोने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं. कुछ लोग उनकी तस्वीरों को संभालकर रखते हैं तो कुछ लोग उनकी निशानी के तौर पर उनके चीजों को संभालकर रखते हैं. जैसे उनके कपड़े या उनका लगाया गया पौधा संभालकर रखते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी महिला के बारे में आपको बता रहे हैं जिसने अपने पति की मौत के बाद उनके शरीर को दफनाया नहीं, बल्कि दहा संस्कार करवाया. ताकि पति के शव की राख को अपने साथ हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके. लड़की के भाई ने उस कांच के कंटेनर में कुछ ऐसा देखा, जो अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है.

रेडिट पर शेयर की फोटोज
इस महिला ने एक छोटे से कांच के कंटेनर में अपने पति की अस्थियां रखी थीं. लड़की के भाई ने इस कंटेनर में अपनी जीजा जी की राख के बीच ऐसा राज देखा जिसे देखकर सब दंग रह गए. इस वस्तु को देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ और ये कैसे संभव है. महिला के भाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, “यह चीज मेरे जीजाजी की अस्थियों में मिली. मेरी बहन अपने पति की अस्थियों का कुछ हिस्सा एक पोर्टेबल कंटेनर में रखती है, ताकि वह उन तमाम जगहों पर उसे ले जा सके, जहां दोनों साथ घूमना चाहते थे. लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह वस्तु क्या हो सकती है.” इस पोस्ट को अभी तक 21 हजार से ज्यादा यूजर्स अपवोट्स कर चुके हैं. इतना ही नहीं 1100 से ज्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. 
यह भी पढ़ें: कौन हैं सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन? 'फीकर' नाम से हैं मशहूर, जानें कैसा रहा उनका सफर

 

Add Zee News as a Preferred Source

चौंकाने वाली घटना क्यों?
दरअसल, महिला के भाई के द्वारा जो पोस्ट की गई फोटो हैं उनमें दिखता है कि छोटे से कंटेनर में राख है और राख के बीच शायद किसी कमीज या कोट के बटन जैसी कोई चीज है. दरअसल, अस्थियों के कंटेनर में किसी भी चीज का दिखना चौंकाने वाला है, क्योंकि मिली जानकरी के अनुसार दाह संस्कार के प्रोसेस में शव और ताबूत को 800–1000°C के हाई टेम्परेचर वाले रूम में रखा जाता है. इसके बाद केवल एक कंकाल या ढांचा बचता है जो राख का आधार बनता है. 

यूजर्स ने क्या बताया?
पोस्ट देखने के बाद यूजर्स अपने राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मैं श्मशान ऑपरेटर (Crematory operator) हूं. यह एक बटन है जो कि हॉस्पिटल के गाउन का है. आपकी इन अस्थियों में ये पूरा (बिना टूटा) बटन मिलना बहुत ही हैरानी की बात है. जिस मशीन से अस्थियां भी पिस जाती हैं वो मशीन तो इस बटन को तोड़कर अलग-अलग कर देती. अस्थियों में इस बटन का सबूत मिलना काफी अजीब है.
वायरल पोस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें...

यह भी पढ़ें: दूसरी मंजिल से गिरा बच्चा! जिंदगी और मौत के बीच फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

AshesViral News

Trending news

66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?