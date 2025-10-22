कांच के डिब्बे में रखी पति की अस्थियों में छुपा था ये राज! सोशल मीडिया पर वायरल हो गए फोटो

Viral News: जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, ऐसे में जो उनके सबसे करीब होते हैं या जो फैमिली मेंबर होते हैं वे अपने प्रियजनों की यादों को संजोने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं. कुछ लोग उनकी तस्वीरों को संभालकर रखते हैं तो कुछ लोग उनकी निशानी के तौर पर उनके चीजों को संभालकर रखते हैं. जैसे उनके कपड़े या उनका लगाया गया पौधा संभालकर रखते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी महिला के बारे में आपको बता रहे हैं जिसने अपने पति की मौत के बाद उनके शरीर को दफनाया नहीं, बल्कि दहा संस्कार करवाया. ताकि पति के शव की राख को अपने साथ हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके. लड़की के भाई ने उस कांच के कंटेनर में कुछ ऐसा देखा, जो अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है.

इस महिला ने एक छोटे से कांच के कंटेनर में अपने पति की अस्थियां रखी थीं. लड़की के भाई ने इस कंटेनर में अपनी जीजा जी की राख के बीच ऐसा राज देखा जिसे देखकर सब दंग रह गए. इस वस्तु को देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ और ये कैसे संभव है. महिला के भाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, “यह चीज मेरे जीजाजी की अस्थियों में मिली. मेरी बहन अपने पति की अस्थियों का कुछ हिस्सा एक पोर्टेबल कंटेनर में रखती है, ताकि वह उन तमाम जगहों पर उसे ले जा सके, जहां दोनों साथ घूमना चाहते थे. लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह वस्तु क्या हो सकती है.” इस पोस्ट को अभी तक 21 हजार से ज्यादा यूजर्स अपवोट्स कर चुके हैं. इतना ही नहीं 1100 से ज्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है.

चौंकाने वाली घटना क्यों?

दरअसल, महिला के भाई के द्वारा जो पोस्ट की गई फोटो हैं उनमें दिखता है कि छोटे से कंटेनर में राख है और राख के बीच शायद किसी कमीज या कोट के बटन जैसी कोई चीज है. दरअसल, अस्थियों के कंटेनर में किसी भी चीज का दिखना चौंकाने वाला है, क्योंकि मिली जानकरी के अनुसार दाह संस्कार के प्रोसेस में शव और ताबूत को 800–1000°C के हाई टेम्परेचर वाले रूम में रखा जाता है. इसके बाद केवल एक कंकाल या ढांचा बचता है जो राख का आधार बनता है.

यूजर्स ने क्या बताया?

पोस्ट देखने के बाद यूजर्स अपने राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मैं श्मशान ऑपरेटर (Crematory operator) हूं. यह एक बटन है जो कि हॉस्पिटल के गाउन का है. आपकी इन अस्थियों में ये पूरा (बिना टूटा) बटन मिलना बहुत ही हैरानी की बात है. जिस मशीन से अस्थियां भी पिस जाती हैं वो मशीन तो इस बटन को तोड़कर अलग-अलग कर देती. अस्थियों में इस बटन का सबूत मिलना काफी अजीब है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.