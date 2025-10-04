वाइफ ने पति को गिफ्ट की ड्रीम बाइक, फिर लगी रोने, वजह जानकर घूम जाएगा माथा

Viral Video: वाइफ ने हसबैंड को गिफ्ट की ड्रीम बाइक और फिर फूट-फूट कर रोने लगी. जब पति ने पूछा- रो क्यों रही हो? तो वाइफ ने कहा- मुझे तुम्हारी एक्साइटमेंट पसंद नहीं आई.
Viral Video: पति-पत्नी का रिश्ता भी कमाल का होता है. लड़ते झगड़ते भी हैं और फिर एक भी हो जाते हैं. यूं ही नहीं इस रिश्ते को जन्मों का बंधन कहा जाता है. आपने पति-पत्नी के बीच कलेश के तो बहुत किस्से सुने होंगे और देखें होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर पति-पत्नी का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वाइफ रो रही है और पति मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वाइफ जिस बात पर आंसू बहा रही है वो वजह जानकर आप भी मुस्कुरा देंगे. दरअसल, वाइफ ने पति को बाइक गिफ्ट की, लेकिन पति वैसे हैरान नहीं हुआ जैसा वाइफ ने सोचा था. फिर क्या था, वाइफ आंसुओं से फूट-फूट कर रोने लगी. वाइफ ने ये समझ लिया कि पति को उसका सरप्राइज अच्छा नहीं लगा. पति बार-बार समझाता रहा कि मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा.
क्या थी पत्नी के रोने की वजह?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में पति कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है और फिर खुद ही रो रही है. पति कहता है कि जब मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ? तो वाइफ ने कहा कि मुझे तुम्हारी एक्साइटमेंट पसंद नहीं आई. दरअसल, पत्नी को ऐसा लग रहा था कि उसका पति अपनी ड्रीम बाइक देखकर बहुत खुश हो जाएगा या खुशी से बेहोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फूट-फूट कर रोने लगी. अब पति अपनी पत्नी को मना रहा है. इसके बाद पति वीडियो में वाइफ से गिफ्ट में मिली ड्रीम बाइक भी दिखाता है.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @thefilmykeeddaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभी वो सच में खुश है और भाई तुम भी भाभी को कुछ बढ़िया दिलवाओ." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तू रो दे वरना हम रो देंगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई वो सच में आपसे बहुत प्यार करती है."
